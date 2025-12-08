¿CNT pagó 221.859 dólares a HealthBird?

CNT evita esclarecer el alcance del acuerdo comercial con HealthBird, pero EXPRESO obtuvo información sobre órdenes de pagos

Marzo de 2025: Edgar Lama, entonces ministro de Salud, en el evento de presentación de la aplicación CNT Salud+ con HealthBird.

HealthBird anunció su salida del país, pero su posible retirada deja una estela de preguntas que la empresa y las autoridades no han querido responder.

Pese a múltiples solicitudes de entrevista e información enviadas a CNT desde el 19 de noviembre, EXPRESO ha logrado reunir hechos concretos y documentados.

Cronología de un acuerdo con un privado

Primer hecho: CNT firmó un acuerdo con HealthBird Ecuador S.A.S.

El 27 de febrero de 2025, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) firmó un “acuerdo comercial marco para la provisión de servicios de tecnologías de información, plataforma de salud pública y servicios CNT Tránsito Mobile App bajo demanda para clientes CNT” con HealthBird Ecuador S.A.S.

HealthBird Ecuador fue constituida en junio de 2024, con un capital social de 100 dólares, y su accionista es Reflekt Technologies Corporation, domiciliada en Delaware, EE. UU.

Segundo hecho: Se emitió una certificación presupuestaria

Antes de la firma del acuerdo, varios funcionarios de CNT como Andrés Wierdak Barba (coordinador ejecutivo), Gilda Narváez González (gerente de negocios), Juan Vicente Espinoza Vélez (gerente de Planificación Estratégica) y María Belén Páez Yépez (jefa de Presupuesto y Control) siguieron órdenes del entonces gerente general, Roberto Kury, para preparar la documentación necesaria.

Emitieron certificaciones presupuestarias, informes de viabilidad e incluyeron el proyecto HealthBird en el Plan Operativo Anual (POA) 2025 para garantizar recursos públicos destinados al acuerdo.

De hecho, el 27 de febrero, Wierdak solicitó a Narváez la “autorización del informe para la certificación presupuestaria para la suscripción de la orden de servicio con HealthBird Ecuador S.A.S.”

Tercer hecho: se ordenaron pagos para HealthBird Ecuador

El 27 y 28 de febrero de 2025, CNT emitió dos importes de pago a favor de HealthBird Ecuador S.A.S., por 110.929,50 dólares cada uno, sumando 221.859 dólares. El “importe de pago” es un término financiero que corresponde al monto total que debe pagarse por un bien, servicio o factura.

Cuarto hecho: Se retuvo el 1 % del Rimpe

El documento al que accedió EXPRESO detalla que los dos importes se emitieron desde la cuenta 450009272, lo que confirma que CNT obtuvo una certificación presupuestaria y ordenó el pago desde esa cuenta. Incluso se registra la retención del 1% correspondiente al Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE).

Los hechos no probados (por ahora) y las dudas

Primer hecho: ¿Se efectuó el pagó?

EXPRESO no ha podido confirmar si CNT ejecutó o no el pago a HealthBird.

Es decir: está documentado que CNT dispuso 221.859 dólares para la empresa, pero no se conoce si el dinero se transferió, si quedó en una cuenta por pagar, o si sería desembolsado tras una contraprestación o una eventual firma contractual.

Este Diario volvió a solicitar a CNT información y está a la espera de una respuesta.

Segundo hecho: "no hubo impacto para CNT"

CNT difundió un boletín afirmando que “el acuerdo comercial entre CNT EP y HealthBird no generó ningún impacto presupuestario para la CNT EP”.

Esta afirmación no puede verificarse mientras la Corporación no haga público el acuerdo comercial completo. Solo así se conocerán los montos, plazos, obligaciones de las partes y las condiciones del vínculo con HealthBird, incluido si existen cláusulas para resolver una eventual demanda por la terminación anticipada del acuerdo.

Tercer hecho: una larga lista de preguntas sin respuestas

¿Por qué el Estado —desde el presidente Daniel Noboa; Roberto Kury, ministro de Telecomunicaciones; y Édgar Lama, expresidente del IESS— eligió a HealthBird, una firma sin experiencia, por sobre otras empresas tecnológicas con trayectoria?

¿Por qué CNT buscó un contrato con el IESS sin mencionar su asociación con HealthBird, pese a que Lama ya había anunciado el inicio del proceso de contratación?

¿Por qué HealthBird anunció contratos en Ecuador por 150 millones de dólares en los próximos 5 años?

¿Qué pasó en la visita de Roberto Kury a HealthBird en las oficinas que tenía en Miami y que ahora están vacías?

La lista es larga...

