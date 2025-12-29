Apuestas y sicariato: el año más oscuro del fútbol ecuatoriano en 2025

La tarde del jueves 25 de septiembre de 2025 el fútbol ecuatoriano dejó de ser solo pelota y tribuna. Ese día, en el estadio Gerardo León de Gualaceo, el silencio pesó más que los gritos. La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ingresaron a los camerinos de Gualaceo SC y Chacaritas FC. Nadie estaba preparado para ver fiscales donde normalmente hay vendas, camisetas sudadas y rezos apurados.

El 2025 ya venía siendo un año negro, pero ese episodio marcó un antes y un después. El fútbol, ese refugio popular, quedó expuesto. Las apuestas deportivas, el amaño de partidos y la sombra del dinero fácil rompieron el pacto sagrado del juego limpio. La Dirección de Integridad y Antipiratería de LigaPro detectó movimientos irregulares en partidos de la Serie B, con cifras que alcanzaron los 140 mil dólares. Demasiado ruido para que pase desapercibido.

El informe de la Liga Pro sobre amaños recoge testimonios de las plantillas de Chacaritas y Gualaceo. ARCHIVO

Hubo muchas sanciones en la serie B

La resolución fue dura: Vargas Torres, 22 de Julio, Chacaritas y Gualaceo perdieron entre seis y doce puntos, recibieron multas económicas y 20 jugadores fueron suspendidos por dos años. Castigos que buscan limpiar, pero que no alcanzan a borrar la herida.

Las muertes en el fútbol

Porque el drama no quedó ahí. El sicariato también golpeó al fútbol. En septiembre fue asesinado Jonathan González, jugador de 22 de Julio, formado en Independiente del Valle.

Mario Pineida, presente sin estar: el homenaje que rompió corazones. Karina Defas

Días después, en Manta, Maicol Valencia y Leandro Yépez, futbolistas de Exapromo Costa, fueron acribillados en un hostal. A ellos se sumó Miguel Nazareno, jugador de Independiente Jrs fue asesinado en Guayaquil. Y diciembre cerró con el crimen de Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, cayó baleado en Guayaquil.

El 2025 será recordado como el año en que el fútbol ecuatoriano dejó de sangrar solo goles y empezó a sangrar vidas. Y eso, por más sanciones, no se borra fácil.

