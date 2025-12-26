Escándalo de apuestas en Turquía: 26 detenidos, incluidos 14 futbolistas

La investigación incluye análisis bancarios y apuestas realizadas en partidos de los propios equipos

Las autoridades turcas detuvieron este viernes a 26 personas vinculadas a una red de apuestas ilegales. Entre los arrestados figuran catorce futbolistas profesionales y Erden Timur, exvicepresidente del Galatasaray. La Fiscalía General coordina el operativo tras detectar graves irregularidades que comprometen la integridad del deporte nacional.

La investigación surge tras analizar documentación digital incautada en operativos previos realizados durante el mes de diciembre. Según la Fiscalía, al menos siete sospechosos habrían intervenido directamente para influir en los resultados de diversos encuentros. Esta fase busca desmantelar una organización dedicada al fraude deportivo masivo.

Entre los implicados se encuentra el exvicepresidente del Galatasaray, Erden Timur cortesía

Jugadores bajo sospecha en categorías inferiores

Aunque no se han revelado identidades oficiales, medios locales aseguran que los futbolistas implicados pertenecen a categorías inferiores y no a la primera división. Las capturas se ejecutaron simultáneamente en once provincias diferentes, mientras la policía continúa rastreando a otros tres sospechosos que permanecen prófugos.

Apuestas fraudulentas contra el propio equipo

El expediente judicial revela que varios deportistas realizaron apuestas bancarias sospechosas utilizando cuentas personales. Lo más alarmante es que algunos jugadores habrían apostado contra sus propios clubes, beneficiando la victoria del equipo rival. Los peritos financieros analizan ahora el rastro del dinero obtenido de forma fraudulenta.

Este caso suma nuevas detenciones tras la captura de veinte personas el pasado 9 de diciembre, incluyendo al jugador Mert Hakan Yandaş. Con estas acciones, Turquía intensifica su lucha contra la corrupción en el fútbol profesional, buscando limpiar la reputación de sus competiciones deportivas ante la FIFA.

