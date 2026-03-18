Muros, zanjas y militares: el plan de Chile contra migración irregular

El plan de Kast busca frenar la migración irregular con muros y zanjas

La primera señal de su gobierno no llegó en forma de discurso, sino de terreno. Con botas en la frontera norte y rodeado de su gabinete, el presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha una de sus principales promesas: reforzar el control migratorio con medidas físicas y militares que ya generan debate dentro y fuera del país.

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Bajo el nombre de ‘Plan Escudo Fronterizo’, la estrategia apunta a contener la migración irregular en los límites con Perú y Bolivia, zonas que han sido clave en los flujos migratorios de los últimos años.

¿En qué consiste el plan de Kast para la frontera de Chile?

El eje del plan combina infraestructura, presencia militar y tecnología. Entre las medidas más visibles están la construcción de muros de hasta cinco metros de altura, la ampliación de zanjas ya existentes y la instalación de nuevas barreras físicas en puntos considerados críticos.

A esto se suma el uso de alambradas y sistemas de vigilancia avanzados, como drones autónomos y sensores, con el objetivo de reforzar el monitoreo en zonas de difícil acceso.

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Muros, zanjas y tecnología para frenar la migración

El proyecto contempla intervenir directamente el terreno fronterizo. Esto implica profundizar fosas ya construidas y abrir nuevos surcos para dificultar el paso irregular.

Además, se prevé levantar estructuras como rejas y muros de gran altura, complementadas con herramientas tecnológicas que permitan detectar movimientos en tiempo real.

El despliegue no es solo físico. También incluye una mayor presencia de fuerzas militares en la frontera norte, lo que marca un endurecimiento en la política migratoria chilena.

Despliegue militar refuerza control migratorio en frontera con Perú y Bolivia. EFE

Decretos y medidas: el giro en la política migratoria

Horas después de asumir la Presidencia, Kast firmó decretos enfocados en el control migratorio. En estos documentos instruyó a su equipo a "gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular", así como "modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino" y avanzar en "la construcción de barreras físicas para sectores requeridos".

En paralelo, el mandatario firmó un segundo decreto denominado ‘Política Nacional de Cierre Fronterizo’. Este documento establece directrices para reforzar la seguridad en la frontera mediante el incremento de recursos militares y el uso de tecnología.

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Más vigilancia y control en la frontera norte

El plan también ordena a los ministerios de Defensa, Interior y Bienes Nacionales coordinar acciones para fortalecer la vigilancia.

Entre las medidas están "incrementar los medios militares", "mejorar la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos" y avanzar en la "mejora de las comunicaciones" en zonas fronterizas.

Estas acciones buscan consolidar un sistema de control más robusto, especialmente en sectores donde el tránsito irregular ha sido más frecuente.

Migración en Chile: cifras y contexto actual

La propuesta de Kast se enmarca en un escenario donde la migración ha crecido de forma sostenida. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población migrante se ha duplicado desde 2017 y actualmente supera el 8 % del total del país.

El mismo organismo estima que más de 330.000 personas se encuentran en situación irregular, en su mayoría provenientes de Venezuela. En total, cerca de un millón de ciudadanos venezolanos residen en Chile.

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