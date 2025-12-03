Futbolistas acuden a dar su versión sobre supuesto amaño de partidos

El tema de los supuestos amaños de partidos en el fútbol ecuatoriano abrió el martes 2 de diciembre un nuevo capítulo que involucra esta vez a la Fiscalía General del Estado, entidad que llamó a declarar a cinco jugadores de la Serie B.

Lea también: Juegos Bolivarianos 2025: Ecuador, oro inédito en atletismo y barre en el judo

La Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), presidida por Carlos Tenorio, defiende a los involucrados en este tema y defiende la inocencia de 20 futbolistas que fueron suspendidos por dos años.

Copa Ecuador: Liga de Quito vs. Emelec: el rival que espera Católica en la gran final Leer más

“Este mensaje va para la LigaPro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quienes son los que han iniciado este proceso, en el que los jugadores ya han sido sancionados. Lo que pedimos es que se lleve el debido proceso legal, con ética y con las pruebas”, mencionó el exdelantero.

El pasado octubre, la LigaPro oficializó las sanciones hacia cuatro clubes de la Serie B: Gualaceo, Chacaritas, Vargas Torres y 22 de Julio, y a 20 jugadores supuestamente inmiscuidos en amaños y apuestas deportivas, con dos años de suspensión.

Versión de los jugadores

Para el portero Alexis Lemos, todo esto “se lo está llevando de una mala manera. Aquí no escondemos nada, no hay ningún problema de que nos investiguen, de que se dé el proceso, pero que tampoco primero nos sancionen y luego abran una investigación”.

Ante esto, los jugadores se respaldaron en la AFE y este martes 2 de diciembre se presentaron al llamado de la Fiscalía que los citó para dar su versión de los hechos denunciados por la LigaPro.

Algunos de los 20 jugadores han sido absueltos por falta de pruebas; sin embargo, a otros, como Julio Ayoví, ni siquiera le aceptaron la apelación. “La LigaPro y la FEF se basan en un testigo anónimo y en el analista, pero ni siquiera nos han preguntado nada al respecto”, enfatizó el futbolista.

Los jugadores sienten vulnerados sus derechos como trabajadores, porque con la suspensión de dos años “nos han cortado el sustento de nuestras familias, además de que nos han manchado la imagen”, añadió enfático Ayoví.

Parte de los jugadores que fueron acusados de supuestos amaños de partidos acudieron a dar su versión en la Fiscalía. CORTESÍA

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!