Copa Ecuador: Liga de Quito vs. Emelec: el rival que espera Católica en la gran final

Universidad Católica jugará por primera vez la final de la Copa Ecuador y mantiene vivo el sueño continental de llegar a Copa Libertadores 2026. El empate 0-0 ante Cuenca Juniors, en un estadio Alejandro Serrano Aguilar encendido, fue suficiente gracias al 4-1 conseguido en Quito en el duelo de ida. Ese golpe inicial terminó siendo el boleto que selló una clasificación histórica. Cuenca Jrs al final pudo descontar, pero Roberto Ordóñez falló un penal.

El equipo camaratta sostuvo el encuentro con orden, paciencia y jerarquía. No necesitó arriesgar más de la cuenta, porque sabía que su botín estaba en la ventaja construida con contundencia días atrás. Ahora, Católica espera rival: Liga de Quito o Emelec, que definirán la segunda semifinal este miércoles 3 de diciembre desde las 19:00 en un partido cargado de urgencias, sueños y tensiones.

Católica quiere Copa Libertadores 2026

Católica quieres cambiar de torneo internacional

Católica, por ahora clasificada a Copa Sudamericana 2026, mira más alto. Sabe que disputar la final no solo significa un título, sino la posibilidad real de entrar a la Copa Libertadores 2026 y, de paso, liberar un cupo adicional a Sudamericana para otro club que aún no consigue clasificación internacional.

Mientras tanto, Cuenca Juniors se despide con la frente en alto. Los Gallos del Azuay fueron el único equipo de Segunda Categoría que alcanzó las semifinales, una campaña histórica que ahora quieren coronar con el ascenso: el domingo disputarán la vuelta ante Mineros, con la ventaja del 2-0 logrado en Guayaquil.

Y desde la otra llave emerge el choque decisivo. Emelec llega a diciembre aferrado a una ilusión que parecía extinguida. Tras un año golpeado por crisis económica, falta de gol y noches ásperas, el Bombillo revive. Debe remontar el 2-1 ante Liga para soñar con Libertadores 2026. Respira… y mientras respire, no está muerto.

