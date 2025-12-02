El Nacional a la serie B 2026: FEF mantiene sanción y espera apelación final

FEF ratifica sanción a El Nacional y el caso pasa al Tribunal de Apelaciones

El Nacional por ahora está en la Serie B del 2026.

El Nacional quedó, por ahora, ubicado en la Serie B para la temporada 2026 luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) mantuviera la sanción de descenso administrativo por tres incumplimientos de pago a acreedores.

El fallo, emitido la tarde del 2 de diciembre de 2025, será revisado por el Tribunal de Apelaciones, que deberá resolver en las próximas horas si confirma o revoca la medida.

El Nacional logró evitar el descenso en la cancha, pero los problemas económicos lo están a punto de llevar a la Serie B. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Ya se sabía lo que se venía

La normativa disciplinaria establece que, tras la tercera infracción económica, el club es descendido automáticamente. El Nacional ya había recibido dos sanciones previas: la deducción de tres puntos por el primer incumplimiento y de seis puntos por el segundo, totalizando nueve unidades restadas en la tabla de posiciones de la LigaPro, cuyos ajustes fueron oficializados el 29 de noviembre.

El club reaccionó inmediatamente con la presentación de una apelación, argumentando supuestos errores en el procedimiento de notificación previo a LigaPro. El Tribunal de Apelaciones tiene previsto deliberar entre el jueves 4 y viernes 5 de diciembre, etapa en la que se definirá la situación definitiva de la institución militar.

El Nacional se encuentra en una permanente crisis económica en 2025. CORTESIA

La posible confirmación del descenso podría generar cambios en el formato competitivo. Vinotinto y Técnico Universitario descendieron deportivamente tras finalizar en los últimos lugares del segundo hexagonal; sin embargo, si El Nacional pierde la categoría por vía administrativa, la organización podría mantener a Técnico en la Serie A o ejecutar un sistema de tres descensos y tres ascensos para la campaña 2026.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, señaló que el organismo se mantendrá a la espera del dictamen oficial de la FEF para confirmar la estructura del torneo del próximo año. Por el momento, la tabla ya reflejó la resta de nueve puntos, dejando a El Nacional en el último puesto pese a su rendimiento deportivo.

