México confía en que revisión de T-MEC este año con EE. UU. y Canadá será positiva

La presidenta México subrayó que su confianza se sustenta en el alto nivel de integración económica de los tres países

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su confianza en que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para este año, concluirá de manera positiva, pese a las tensiones que puedan surgir, al considerar que mantener el acuerdo comercial conviene a los tres países.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria se refirió al tema tras la conversación telefónica que sostuvo este lunes 12 de enero de 2025 con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que, dijo, no se profundizó en la revisión del tratado, aunque reiteró su optimismo sobre el resultado de las negociaciones.

"Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno", afirmó la mandataria.

La jefa del Ejecutivo subrayó que su confianza se sustenta en el alto nivel de integración económica existente entre México, Estados Unidos y Canadá, tras décadas de intercambio comercial bajo distintos esquemas de libre comercio.

Buscan coordinación sin subordinación

En el contexto de la relación bilateral con Washington, Sheinbaum enfatizó que su Gobierno mantendrá una postura firme en la defensa de los principios nacionales.

"El pueblo de México tiene que saber primero que su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás", sostuvo.

Añadió que la relación con Estados Unidos se basa en un diálogo constante, pero en condiciones de igualdad.

"Segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales. Y tercero, que esto es permanente, ya llevamos casi un año de relación con el presidente Trump y ha habido sus momentos (complicados)", señaló.

La presidenta también advirtió que, de ser necesario, su administración podría recurrir al respaldo social para defender los intereses del país.

"Si es necesario llamar a una movilización, lo vamos a hacer, pero buscamos siempre el diálogo que nos permita avanzar", declaró.

La revisión del T-MEC está prevista para los próximos meses y se desarrolla en un contexto marcado por debates sobre comercio, inversiones, tarifas y cadenas de suministro en América del Norte, una región que concentra una de las mayores zonas económicas integradas del mundo.

