¿Cómo proyectar los gastos personales en 2026? Guía paso a paso

La proyección realista de los gastos personales serán clave para reducir el Impuesto a la Renta en 2026

La oficina del Servicio de Rentas Internas en Guayaquil.

Planificar los gastos personales ya no es solo un ejercicio de orden financiero: en 2026 será una herramienta clave para reducir el impacto del Impuesto a la Renta. Con la nueva proyección publicada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), miles de ecuatorianos —muchos de ellos nuevos contribuyentes— deberán aprender a usar correctamente el esquema de crédito tributario para no pagar de más.

Según el SRI, están obligadas a declarar y pagar el Impuesto a la Renta las personas naturales cuyos ingresos superen los 1.017,33 dólares mensuales o 12.208 dólares anuales. Esta obligación aplica tanto para trabajadores en relación de dependencia como para independientes, profesionales, artesanos y contribuyentes del régimen Rimpe.

Pero ¿cómo proyectar correctamente los gastos personales? ¿Qué cambia en 2026? ¿Y qué deben tener en cuenta las familias, los solteros o quienes tienen varios ingresos?

Entender el nuevo esquema: ya no se resta, ahora se acredita

Francisco Briones, exdirector del SRI y senior partner de Anderson en Ecuador, lo resume con claridad: el sistema vigente ya no permite restar los gastos personales de la base imponible, como ocurría antes.

Hoy, los gastos personales generan un crédito tributario, es decir, un valor que se descuenta directamente del impuesto causado, reduciendo el monto final a pagar.

Ese crédito está directamente relacionado con un factor clave: las cargas familiares.

Las cargas familiares: el punto de partida de toda planificación

Hijos, cónyuge o pareja, padres u otros dependientes pueden ser considerados cargas familiares. A mayor número de cargas, mayor será el monto máximo de gastos que puede generar crédito tributario.

Por eso, Briones insiste en que el primer paso es comprender que la planificación comienza en casa.

En hogares donde papá y mamá generan ingresos y ambos pagan Impuesto a la Renta, es posible distribuir estratégicamente las cargas familiares para lograr el mejor resultado fiscal.

“Probablemente quien tenga el mayor nivel de ingresos debería asumir la mayor cantidad de cargas familiares”, explica Briones a Diario EXPRESO.

Esto permite una verdadera optimización fiscal dentro del hogar, siempre respetando la norma (las cargas no pueden duplicarse).

Paso a paso para proyectar los gastos personales en 2026

Paso 1: Comprender el sistema

El Impuesto a la Renta funciona con un esquema de crédito tributario basado en gastos personales, cuyo límite depende del número de cargas familiares.

Paso 2: Asignar correctamente las cargas familiares

Cada persona con ingresos gravados dentro del hogar debe definir cuántas cargas familiares asumirá, buscando reducir el impuesto total del grupo familiar.

Paso 3: Estimar los gastos anuales

Con las cargas definidas, el contribuyente puede proyectar cuánto gastará durante el año en cada rubro permitido. La idea es que, al final del ejercicio fiscal, el ajuste sea lo más cercano posible a la realidad.

¿Qué gastos personales reconoce el SRI?

Vivienda

Incluye arriendo de una única vivienda, intereses de créditos hipotecarios, servicios básicos, impuesto predial, pensiones alimenticias y gastos de mantenimiento o mejora del inmueble.

Educación, arte y cultura

Desde matrículas y pensiones en todos los niveles educativos hasta útiles escolares, transporte escolar, cursos de formación profesional, artes vivas, artes plásticas, música, cine, libros, museos y adquisición de artesanías calificadas.

Salud

Honorarios médicos, servicios hospitalarios, medicamentos, insumos médicos, lentes, prótesis, medicina prepagada, seguros médicos y gastos para el bienestar físico y mental.

Alimentación

Compra de alimentos, consumo en restaurantes y pensiones alimenticias debidamente sustentadas.

Vestimenta

Cualquier tipo de prenda de vestir, siempre respaldada con factura.

Turismo interno

Alojamiento, transporte, alimentación, paquetes turísticos, agencias de viaje y parques de atracciones dentro del territorio ecuatoriano.

¿Qué pasa con los solteros, emprendedores o personas con varios ingresos?

Miguel Peñarreta, docente de Finanzas de la UTPL, recuerda que la nueva base imponible amplía el universo de contribuyentes.

Un trabajador que gana, por ejemplo, 1.200 dólares mensuales, incluso si es soltero y no tiene cargas familiares, sí debe declarar.

En estos casos, aunque no se alcance el 100 % de los topes por rubro, el contribuyente puede proyectar gastos en alimentación, arriendo, salud, educación (como una maestría) o incluso gastos relacionados con mascotas, que ya fueron considerados en años anteriores.

Además, quienes tienen más de una fuente de ingresos —relación de dependencia, consultorías, arriendos o rendimientos financieros— deberán consolidar toda esa información en una sola declaración.

¿Es necesario contratar a un contador?

No necesariamente. Peñarreta dice que el proceso no es complejo, siempre que el contribuyente se interese y entienda la lógica del sistema.

El SRI cuenta con tutoriales y guías en su sitio web, y la declaración forma parte de lo que se conoce como educación financiera básica.

Eso sí, en casos más específicos o complejos, el apoyo de un profesional tributario siempre puede ser útil.

Un nuevo reto para miles de ecuatorianos

La reducción de la base imponible hará que en 2026 muchos ciudadanos declaren Impuesto a la Renta por primera vez.

Para ellos, la clave no está en el miedo al formulario, sino en la planificación anticipada.

Proyectar los gastos personales, entender las cargas familiares y conocer los rubros permitidos puede marcar la diferencia entre pagar lo justo o pagar de más.

En tiempos de ajustes económicos, ordenar las finanzas personales también es una forma de cuidar el bolsillo.

