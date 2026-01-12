Expreso
Ataque a un camión de bebidas en Guayaquil
La Policía Nacional llegó al lugar del incidente, pero no dio detalles.Joffre Flores

La inseguridad sigue afectando al comercio

Un carro de reparto de bebidas fue atacado por delincuentes

Un camión de reparto de bebidas no alcohólicas fue atacado por delincuentes, presuntamente durante un intento de asalto. El vehículo realizaba su recorrido habitual de entrega a tiendas de barrio en la Isla Trinitaria.

El hecho ocurrió en la cooperativa Desarrollo Comunal, donde los trabajadores fueron atacados. Como consecuencia, en el parabrisas del camión quedaron al menos diez impactos de bala.

La Policía, que atendió la llamada de emergencia, no emitió declaraciones; sin embargo, vecinos del sector señalaron que se trataría de un supuesto asalto.

El suceso se registró pasadas las 13:30, en el sur de Guayaquil. No se reportaron personas heridas ni fallecidas.

Comercio afectado

Entre asaltos y extorsiones, el comercio intenta salir adelante sin que, hasta el momento, exista una estrategia clara que permita a los dueños de los negocios percibir un mayor nivel de seguridad.

camion atacado
El camión de bebidas fue atacado en el sur de Guayaquil.Joffre Flores

