Cortes de luz en Guayaquil afectan a la Universidad Agraria: esto pasó con las clases

La lluvia registrada desde la noche del domingo provocó interrupciones del servicio de energía eléctrica en Guayaquil

El ambiente en el campus de la Universidad Agraria, ubicado en el sur de Guayaquil, fue irregular debido a un corte imprevisto de energía eléctrica.

Las interrupciones del servicio de energía eléctrica, registradas en Guayaquil desde la noche del domingo 11 de enero, han alterado incluso las actividades de instituciones educativas.

Así ocurrió con la Universidad Agraria, cuyas actividades académicas pasaron a ser virtuales este lunes 12 de enero, en vista de que no había luz en ciertas partes del campus ubicado en la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad.

Por ejemplo, en el edificio administrativo, los empleados trabajaban sin aire acondicionado, lo que generaba incomodidad.

"Las clases correspondientes a la jornada presencial matutina se desarrollarán en modalidad virtual", indicó la entidad en un comunicado

Pasado el mediodía, el problema continuaba.

La Agraria aseguró en otro comunicado, difundido en su cuenta de la red social X, que se gestionaba ante la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) para normalizar el servicio.

Quejas en varios sectores por las interrupciones

Las redes sociales eran el canal de reclamo a CNEL. Había casos de cables desde los que salía humo y que habían precedido a cortes imprevistos.

Reclamos ciudadanos aseguraban que no había luz en ciudadelas del norte, como Urdesa central.

CNEL solicitaba datos a los usuarios para conocer qué había sucedido en cada caso.

La primera lluvia intensa de este 2026 dejó no solo calles inundadas y congestión vehicular sino también zonas sin luz y estudiantes sin poder recibir clases presenciales.

