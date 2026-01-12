El petróleo ecuatoriano cae a $ 51: ¿Cómo afecta al presupuesto estatal?

El 2026 inició con precios que están por debajo de las expectativas de ingresos fiscales

El precio del crudo ecuatoriano, por castigos comerciales, llegó a caer a los $ 51.

El 2026 no inició con el mejor escenario para el mercado petrolero. El precio del crudo ecuatoriano, por castigos comerciales, llegó a caer a los $ 51, por debajo de los $ 53,50 que el Gobierno proyectó en su Preforma Presupuestaria para este año.

No obstante, que hoy el valor del crudo esté por debajo de los ingresos proyectados por las autoridades no significa que vaya a existir un efecto inmediato en las cuentas fiscales del 2026, considera el experto petrolero, Luis Calero. Las reales consecuencias, dice, pueden verse a largo plazo.

"Apenas estamos en la primera quincena del primer mes del año. Faltan 11 meses para saber si el promedio del año se ajustó o no se ajustó en primer lugar al precio que está constando en la Proforma, para en función de eso ver si contribuyó o no contribuyó a solventar problemas fiscales el precio del crudo".

El contexto internacional, marcado por la intervención de EE.UU. en Venezuela, una de las mayores potencias petroleras, agravan esa posibilidad de predecir cómo seguirá fluctuando el valor este año. Las veleidades del presidente de EE.UU., Donald Trump, también abonan a la incertidumbre, acotó el experto. "Trump llegó a ofrecer a un conjunto de empresas norteamericanas los campos petroleros de Venezuela, en subasta, pero no le aceptaron. Tendríamos que esperar el desarrollo de estos acontecimientos que pueden tener una afectación importante en los mercados".

Y ese análisis incluye también ver qué pasará con los derivados de petróleo, como los combustibles que el país debe importar de mercados globales. Un menor precio significaría una menor presión para la caja fiscal.

Más que el precio, el mayor problema es la producción

Para el consultor en temas petroleros Nelson Baldeón, las cuentas fiscales ya vienen desde hace algún tiempo sintiendo la baja dinámica del mercado, no necesariamente porque los precios estén bajos, sino por la mala racha de producción petrolera que en los últimos años viene registrando Ecuador.

"El tema no está en la subida y bajada del precio del crudo. Lo que cuenta son los barriles que producen, porque así esté bajo el precio, si yo soy eficiente, puedo llegar a generar ingresos".

Baldeón estima que el país, entre enero y septiembre del año pasado, estuvo generando 430.000 barriles diarios a nivel nacional, eso es una disminución acumulada del 26 % si se lo compara con los niveles del 2014.

"Con eso, básicamente usted tenía un flujo de efectivo por operación por inversión en en bloques petroleros, Petroecuador tenía mayor presupuesto, con recursos que estaban por los 5.000 millones de dólares que servían para ejecutar campañas de perforación y todo lo demás. Pero el ante año pasado fueron 1.500 millones de dólares y ahora son apenas 200 millones. ¿Con esa plata como hace perforación y exploración? Por eso es la caída de producción", dijo.

El experto advierte que un mal cálculo en la Proforma de este año podría pasarle una factura mayor al país. "Hemos puesto un $ 53.50, pero el crudo ecuatoriano está en $ 51 aproximadamente, qué va a pasar si el precio sigue cayendo. Imagínese cuando llegue a 50 dólares del barril, que es lo que quiere el presidente Trump, en medio de un conflicto con Irán, pues simplemente Ecuador va a tener mucho menos ingreso de los casi $ 13 menos de lo presupuestado", dijo.

Los expertos ven estratégico que el Gobierno rescate este industria, en un contexto de necesidades fiscales y tendencias globales. "Es imposible reemplazar a una industria como esta. El petróleo no solo es de exportación de crudo, es energía, es electricidad, es la única manera rápida de tener energía para que un país crezca en un mundo digitalizado", dice Baldeón.

"Decir que se reemplazará potenciando más a la industria del banano o cualquier otra fruta, no se puede. Cualquier fruta necesita fertilizante que viene del petróleo. Si necesito transportar, no se transportan en carretas con caballos, se transportan en carro que necesita de hidrocarburo. Si voy a transportar flores a Asia, eso no se va en carro o en carreta, sino en aviones que utilizan carbón. Hablar de un reemplazo del petróleo es hablar de una falacia".

