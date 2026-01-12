La presión política mina la independencia de la FED

La denuncia surge tras la citación penal al presidente de la Reserva Federal

Autoridad. Jerome Powell, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal.

Los expresidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos criticaron en una declaración conjunta la investigación penal al presidente del banco central, Jerome Powell, que consideraron un intento de “socavar” la independencia del organismo.

“La investigación penal al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, es un intento sin precedentes de utilizar ataques procesales para socavar esa independencia” de la entidad rectora de la política monetaria estadounidense, señaló el texto que también firmaron otros ex altos funcionarios del área económica.

Entre los firmantes están los extitulares de la Fed Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen.

Powell informó el domingo que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia y enmarcó esa decisión en la campaña de presión del mandatario Donald Trump.

Powell indicó en un comunicado que el banco central recibió el viernes citatorios relacionados con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Pero restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto en sí.

“La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente” Trump, dijo Powell en el comunicado.

Para Powell, la citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, con el fin de que la Fed baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

Juego peligroso

Para David Wessel, investigador en la Brookings Institution, “Trump se dio cuenta de que los estadounidenses estaban preocupados por el costo de vida y hace todo lo posible por demostrar que busca mejorar las cosas”, en particular mediante la promesa de tipos de interés más bajos.

Es un juego peligroso, estima en declaraciones a la AFP, en la medida en que los mercados, al igual que su propio Partido Republicano, pueden rebelarse.

Si la Reserva Federal pierde su independencia, la economía se resentirá alaska Murkowski senadora

Este nuevo giro ha sorprendido a los inversores, que por lo general valoran las bajadas de tasas de referencia pero también la independencia de la Fed, pilar para combatir inflación y desempleo.

Ayer, Wall Street abrió a la baja y el dólar perdió terreno frente a otras divisas. El oro y la plata, valores refugio, alcanzaron nuevos récords.

Varios parlamentarios republicanos han empezado a manifestar públicamente su desaprobación por esta situación, en un partido oficialista que hasta ahora ha ofrecido poca resistencia a las iniciativas de la Casa Blanca.

“Los riesgos son demasiado altos como para mirar hacia otro lado: si la Reserva Federal pierde su independencia, la estabilidad de nuestros mercados y de la economía en su conjunto se resentirá”, escribió la senadora de Alaska Lisa Murkowski en X.

Al igual que su colega Tom Tillis, advierte que no respaldará a ningún candidato de Donald Trump para un puesto en la Fed mientras este asunto continúe.

El jefe de Estado debe anunciar el nombre de la persona que quiere que suceda a Jerome Powell, cuyo mandato como presidente del banco central concluye en mayo.

Desde su regreso al poder en enero, Trump reclama recortar las tasas de referencia para reducir los costos de endeudamiento y apuntalar el crecimiento. El magnate considera infundados los temores sobre la inflación.

En lo que va de su mandato ha atacado repetidamente a Powell, a quien él mismo había nombrado para el cargo durante su primer período en la Casa Blanca.

