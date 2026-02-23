Seguridad vial en Loja: En el barrio El Pedestal aún esperan los cruces peatonales

Implementar reductores de velocidad es otro de los pedidos que desde hace una década no encuentra respuesta en el Municipio

El diseño de las vías, que además tienen baches, promueve el exceso de velocidad y la inseguridad vial afuera de planteles educativos en el barrio El Pedestal.

En el barrio El Pedestal, ubicado a pocos minutos del centro de Loja, los moradores de las calles Eduardo Carrión y Mariano Samaniego enfrentan dos problemas que impactan directamente en la dinámica diaria del sector: el deterioro prolongado de la vía y la ausencia de infraestructura básica de seguridad vial.

De acuerdo con los residentes, una de las calles principales no ha sido asfaltada desde hace aproximadamente diez años.

Durante este tiempo, aseguran haber presentado solicitudes ante distintas administraciones municipales sin que se concrete una intervención definitiva.

La vía presenta tramos de tierra, baches y desniveles que dificultan la circulación vehicular y peatonal.

José Valdivieso, quien reside en el sector desde hace más de una década, explicó que el estado de la calle genera afectaciones constantes. En época seca, el polvo se levanta con el paso de los vehículos y se introduce en las viviendas.

En temporada invernal, el lodo complica el tránsito y limita la movilidad, especialmente de niños y adultos mayores.

“El problema no es reciente. Cada año se repite la misma situación y no existe una solución estructural”, manifestó.

Piden cruces peatonales y reductores de velocidad

Guillermo Peñalosa: "Hacer puentes para peatones en Guayaquil es de dinosaurios" Leer más

Los vecinos coinciden en que el deterioro también provoca daños en los vehículos y provoca que los conductores reduzcan la velocidad para evitar siniestros viales.

Sin embargo, el mayor nivel de preocupación está relacionado con la seguridad de los estudiantes que utilizan estas vías.

A diario, varios alumnos cruzan estas calles para dirigirse a la Unidad Educativa Adolfo Valarezo. En horarios de ingreso y salida, el flujo vehicular aumenta considerablemente.

Pese a ello, en el sector no existen cruces peatonales pintados, señalización horizontal ni reductores de velocidad.

María Fernanda Castillo, madre de familia, señaló que los estudiantes deben cruzar la calle sin contar con condiciones mínimas de seguridad.

“No hay pasos peatonales ni señalización que advierta a los conductores. Los niños tienen que esperar que disminuya el tráfico para poder pasar”, indicó.

La representante también expresó preocupación por la presencia irregular de agentes de la Unidad de Control Operativo de Tránsito.

Según explicó, el control no es permanente en los horarios críticos, lo que deja a los menores expuestos al riesgo. “Necesitamos presencia fija en las horas de ingreso y salida, no controles esporádicos”, afirmó.

Carlos Alberto Jaramillo, comerciante del sector, confirmó que ya se han registrado incidentes de tránsito que involucraron a estudiantes.

A su criterio, la combinación de una vía en mal estado y la inexistencia de señalización incrementa la posibilidad de siniestros viales. “Aquí no existe infraestructura preventiva. No hay rompe velocidades ni pasos peatonales visibles”, sostuvo.

Los moradores consideran que el crecimiento del barrio en los últimos años ha incrementado el tránsito vehicular, lo que exige una actualización en la planificación vial. Rosa Elvira Cueva, habitante del sector, señaló que la comunidad no busca confrontación, sino soluciones concretas.

“Se trata de garantizar seguridad para nuestros hijos y condiciones dignas para quienes vivimos aquí”, expresó.

Entre los pedidos planteados por los vecinos constan el asfaltado integral de la calle, la implementación de señalización horizontal y vertical, la instalación de al menos un reductor de velocidad y la presencia permanente de agentes de tránsito en horarios de entrada y salida de estudiantes.

Los habitantes de El Pedestal insisten en que la situación requiere atención prioritaria. Sostienen que no se trata únicamente de una obra pendiente, sino de una intervención necesaria para proteger a la comunidad estudiantil y mejorar su calidad de vida.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!