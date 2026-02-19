Guillermo Peñalosa: "Hacer puentes para peatones en Guayaquil es de dinosaurios"

El urbanista y fundador de Cities 8 80 analiza si la administración de Aquiles Álvarez ejecuta un modelo propeatón o procarro

El urbanista y planificador urbano Guillermo Peñalosa preside la iniciativa Ciudades 8-80, que promueve urbes seguras para movilizar tanto a niños de ocho años como a los adultos mayores de 80.

Guillermo Peñalosa vive en Canadá, pero su trabajo como planificador urbano internacional lo ha llevado a conocer distintas realidades, incluida la de Guayaquil, a la que visitó en 2019.

En esta entrevista con EXPRESO, el fundador de la iniciativa 8 80 Cities, quien asesoró a la administración de Cynthia Viteri (2019), analiza si la ciudad realmente sacó provecho y avanzó hacia un modelo que priorice a las personas, o se quedó estancada en un sistema procarro, que promueve obras como pasos a desnivel o puentes denominados peatonales.

¿Guayaquil ha cambiado hacia un modelo de movilidad activa o sigue trabajándose en función del vehículo privado particular?

Es un porcentaje pequeño el que tiene los carros y aun en los barrios donde viven las personas más ricas, más del 30 % no conduce carro. Es una lástima que los dirigentes no tomen las decisiones, ya sea por falta de visión o por falta de integridad de hacer lo que hay que hacer. Los dirigentes de las ciudades deben hacer lo que es correcto, no lo que es fácil.

Usted recomendó a la administración de Cynthia Viteri que no haga pasos a desnivel, pero la actual promueve siete, incluido el de Los Ceibos.

Cuando la gente dice que no hay dinero para hacer ciclovías y aceras, que no es posible cambiar las cosas, y ve uno que están haciendo estos puentes que tienen un costo monstruoso y que lo único que hacen es desplazar la congestión hasta el siguiente semáforo; eso no es una solución ni para la salud, ni para el ambiente, ni para el desarrollo económico.

El Municipio lanzó en 2025 la Guía de Diseño de Calles, que desaconseja los puentes elevados para peatones, pero se los sigue haciendo y les ponen quioscos para atraer, pero no funciona. ¿De qué manera se entiende esta incoherencia?

Importa cómo hacer un Guayaquil donde las personas tengan las necesidades diarias a distancias caminables".

Guillermo Peñalosa Fundador de la iniciativa Ciudades 8 80

Eso es completamente loco. ¿Por qué vamos a poner a una persona a caminar 50 escalones para arriba, 20 para cruzar la calle y otros 50 para bajar? Simplemente para que los carros no tengan que parar. Hay que poner semáforos y tener unos cruces peatonales que la gente pueda hacer.

Es terrible cuando los llaman peatonales y los hacen con el escaso presupuesto que hay para promover a los peatones, cuando eso no tiene nada de puente peatonal.

Son puentes simplemente para que los carros puedan andar a una mayor velocidad. Eso es un retroceso, es como de dinosaurios. En vez de estar haciendo un Guayaquil para personas, pensando en el futuro, en una vida más civilizada, hacer puentes ‘peatonales’ elevados es hacer todo lo contrario.

¿Qué ciudades están trabajando para las personas?

La gente, a veces, dice “No somos Oslo (capital de Noruega)”. Hoboken, una ciudad pequeña, al lado de Nueva York (Estados Unidos), tenía muchos muertos (en las vías), pero en los últimos seis años registra cero. Simplemente disminuyeron la velocidad a 30 kilómetros por hora en todas las calles.

Es uno de los temas que hay que hacer en Guayaquil. En la mayoría de Bogotá ya está a 30 km/h la velocidad en las calles de barrios y sin hacer puentes ‘peatonales’. Creo que hay una tendencia a no seguir haciendo eso.

En 2024, el alcalde Aquiles Álvarez dijo ante las críticas: “Guayaquil nunca ha sido Suiza. Quien espere que Guayaquil se convierta en Suiza, que se vaya a vivir a Suiza”.

Hay que aprovechar las elecciones para elegir a la mejor gente posible: alcaldes, concejales, etcétera. Pero la ciudadanía tiene que participar, escribir correos, llamar por teléfono a las emisoras de radio, participar cuando hay reuniones públicas.

No es momento para que los ciudadanos se queden mudos. Deben participar en la construcción de sus ciudades. Este tipo de cosas se pueden hacer en cualquier parte. En Guayaquil hay unos problemas de salud pública muy grandes. La única manera en que las ciudades en el mundo tienen actividad física, es cuando caminan o usan la bicicleta como algo normal de cada día.

La Alcaldía planifica una ciclovía que una el centro con universidades en Urdesa o Mapasingue, pero es una obra que no ha incluido a grupos de biciusuarios. Incluso se paralizó la Mesa de Movilidad, mientras la ciclovía que se hizo en pandemia está abandonada y destruyéndose.

Las ciclovías son muy baratas y se pueden hacer muy rápido. La gente se tomaba décadas para hacer una ciclovía, vino la pandemia y en el mundo entero se empezaron a hacer decenas de kilómetros.

Es muy importante hacerlas, pero que sean seguras, con separación física frente a los carros; porque si uno no va a mandar a los niños ni a los ancianos porque es inseguro, entonces no lo llames ciclovía.

Lo segundo es la conectividad. Si la ciudad de verdad quiere promover el uso de la bicicleta, tiene que mentalizarse en hacer conectividad.

En los barrios hay que bajar la velocidad a 30 km/h y poner muchos topes en esas calles para forzar a que vayan a 30 km/h".

Guillermo Peñalosa Urbanista y planificador

Entonces, ¿Guayaquil está avanzando hacia la movilidad activa o todavía falta mucho?

La parte buena es que se está hablando del tema; la mala es que no se está haciendo. Se ha ido creando mayor conciencia, pero no se están asignando los presupuestos.

La movilidad sostenible no es solo un tema de movilidad, sino también de vivienda y salud. Si queremos tener una población más saludable y más contenta, hay que tener movilidad sostenible.

