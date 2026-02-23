Expreso
Camila Cabello y Gloria Estefan.
Camila Cabello y Gloria Estefan.Cortesía

Gloria Estefan y Camila Cabello alzan la voz por Cuba y su bloqueo petrolero

Estefan también abordó la situación política y la represión en la isla

La cantante cubanoamericana Gloria Estefan se pronunció en Chile sobre la situación de Cuba y cuestionó el bloqueo petrolero a la isla. En una entrevista con EFE, en el marco de su participación en el Festival Internacional de Viña del Mar, sostuvo que el bloqueo “no es una forma de acabar con el régimen” y afirmó que “las únicas sanciones que ha habido son del propio gobierno a los cubanos”.

La artista expresó su preocupación por la falta de electricidad y combustible, y señaló: “¿Y las ambulancias? ¿Cómo pueden ir a los trabajos? No tienen electricidad, están oscuras, no pueden cocinar, se les pone la comida mala… Se me parte el alma”.

Estefan también abordó la situación política y la represión en la isla, al señalar que un cambio “tiene que venir del pueblo cubano”, aunque reconoció las dificultades por las detenciones a jóvenes.

En el mismo diálogo, se refirió a las políticas migratorias en Estados Unidos y a las redadas del ICE, y dijo que “han pasado cosas muy horrendas”. Al recordar sus estudios universitarios, agregó: “El silencio es el peligro más grande. Cuando uno ve algo que no es correcto… uno tiene que hablar y decir: ‘No quiero esto, no podemos soportar esto’”.

Camila Cabello recordó su infancia en la isla

A ella se sumó Camilla Cabello con un mensaje en redes sociales, en el que pidió ayuda para Cuba. La cantante afirmó: “Siento la responsabilidad personal de denunciar lo que sucede en Cuba”, y calificó al gobierno como “dictadura fallida” y “régimen opresor”. 

Cabello advirtió que “mucha gente se muere de hambre” y que la supervivencia depende de envíos de medicinas y alimentos desde el exterior. En su llamado, aseguró que “Cuba se encuentra en medio de una profunda crisis humanitaria” e invitó a enviar donaciones por medio de Cáritas: “Cada donación hace la diferencia”.

