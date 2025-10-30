Emily Estefan y su declaración: “Rogué a los oficiales que no se llevaran a mi novia”

Emily Estefan, hija de los músicos Gloria y Emilio Estefan, declaró ante una jueza luego de que su pareja, Gemeny Hernández, fuera detenida tras un incidente doméstico ocurrido esta semana.

El hecho se originó por un forcejeo en torno a un teléfono móvil. Según el informe policial, durante la disputa se produjeron agresiones leves, lo que llevó a Emily a contactar al 911. Al llegar los agentes, Hernández fue arrestada siguiendo el protocolo de los casos de violencia doméstica.

¿De cuánto fue la fianza?

Posteriormente, se fijó una fianza de 3.000 dólares, la cual fue abonada antes de la audiencia de liberación. Gemeny Hernández, de 31 años, deberá presentarse nuevamente ante la corte en las fechas que le sean indicadas, mientras se determina si el caso continúa o se archiva.

Durante la vista judicial realizada por Zoom, Emily Estefan pidió que su pareja fuera liberada y explicó que nunca quiso que la situación llegara a ese punto. “Yo no quería que se la llevaran arrestada, supliqué al detective y a los oficiales que no se la llevaran”, afirmó la cantante, según reportó Telemundo 51.

La jueza respondió que, conforme a la ley, ante una denuncia de violencia doméstica, “hay que arrestar a alguien”. Emily manifestó su comprensión del procedimiento, pero insistió en que no tenía miedo ni deseaba ninguna orden en contra de Hernández. “Yo entiendo absolutamente y sé que están haciendo su trabajo, pero yo no tengo miedo, no quiero ninguna orden en su contra y pido que sea liberada para que vuelva a casa”, añadió.

La historia entre Gemeny Hernández y Emily Estefan

La artista y su pareja mantienen una relación desde hace casi una década. Se conocieron en un local nocturno y desde entonces no se han separado. La relación se consolidó rápidamente, al punto de que Emily decidió contar a sus padres que estaba enamorada. “Mira, mami, estoy con esta chica”, relató en el programa Red Table Talk: The Estefans.

Gloria Estefan recordó en ese mismo espacio cómo reaccionó en ese momento. “Lo primero que me dijo fue: ‘si se lo dices a tu abuela y se muere será culpa tuya’”, contó Emily. Su madre explicó que actuó movida por el miedo a que su hija asociara su orientación sexual con una eventual enfermedad de su abuela.

Emily confesó que esa conversación la afectó profundamente y que incluso llegó a pensar en el suicidio. Sin embargo, continuó su relación con Gemeny y, en 2017, ambas hicieron su primera aparición pública durante el homenaje a Gloria Estefan en los Kennedy Center Honors.

Tienen planes de adoptar

Con los años, la pareja ha compartido distintos momentos en redes sociales y entrevistas, en las que han hablado de su vida juntas y de sus proyectos. En una conversación con LOC, Emily adelantó que ambas tienen planes de formar una familia: “Sí queremos formar una familia. La ciencia ahora está increíble. Vamos a ver si un científico como Einstein llega y logramos, entre las dos, hacer algo increíble”. Gemeny coincidió: “Yo creo que sí, la maternidad llegará un día”.

Además de su vida personal, comparten trabajo. Producen juntas el pódcast In Our Own World, en colaboración con la radio iHeart, donde hablan sobre sus experiencias y nuevos proyectos. “Lo creamos porque sentimos que hemos viajado a muchos planetas juntas y queríamos compartirlo con el resto del mundo”, dijo Gemeny.

Su vínculo con la familia Estefan también es cercano. “¡Claro que nos llevamos bien!”, afirmó Hernández en una entrevista. “Si es que nosotras llevamos juntas casi 10 años. Y una década de años lesbianos es como un milenio. Yo ya tengo como 84 en edad lesbiana”, bromeó.

