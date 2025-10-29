Ninel Conde sorprende con cirugía para cambiar el color de sus ojos: ¿Cómo lo logró?

Conozca los detalles de la cirugía estética a la que se sometió la actriz mexicana

La actriz y cantante mexicana Ninel Conde anunció que se sometió a un nuevo procedimiento estético para modificar el color de sus ojos, pasando de un tono marrón oscuro a verde olivo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la intérprete explicó los motivos detrás de su decisión y compartió detalles del proceso, realizado en una clínica especializada en Nueva York.

“Lo he estado pensando mucho tiempo. He visto colegas que lo han hecho y quedaron maravillosas. Escogí verde olivo porque queda bien con mi tono de piel, mi color de cabello, y he visto resultados muy hermosos y naturales. En nombre de Dios, nos vemos cuando sea una ojiverde”, expresó la artista.

Conde, quien recientemente participó en La Casa de los Famosos México, mostró el resultado minutos después de la intervención y describió su experiencia.

Ninel Conde explicó las razones para cambiar el color de sus ojos

“¡Oh my God, tan natural! Me encanta. Estoy recién saliendo de la cirugía del cambio de color, miren esta belleza de ojos, no puedo creer lo natural que se ve. Fue rapidísimo, sin dolor, no siento nada, no están rojos. No tienen ni 20 minutos que me hicieron mi cambio de color”, señaló en el video.

En la descripción de la publicación, la cantante de 49 años compartió una reflexión sobre el significado personal de este cambio:

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. Porque cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente”.

La publicación generó múltiples reacciones en redes sociales. Algunos seguidores celebraron la decisión de Conde, mientras otros expresaron preocupación por los riesgos asociados con las cirugías oculares estéticas.

“La salud mental es más importante, querida”, escribió una usuaria, mientras que otro comentario señaló: “Me parece muy riesgoso andar promoviendo esto”.

¿Cómo se llama la cirujía de cambio de color de ojos?

En la página de la clínica que se operó Ninel Conde se detalla que el procedimiento se denomina keratopigmentación. El doctor Movshovich, famoso por implementar esa técnica en Nueva York, fue quien estuvo a cargo del caso.

La queratopigmentación es un procedimiento que consiste en crear un túnel en la córnea para inyectar pigmento y cambiar el color del ojo de forma permanente. Aunque se creó para uso terapéutico (para cubrir daños en la pupila), ahora se usa como procedimiento estético para rellenar el iris.

A lo largo de su carrera, Ninel Conde ha sido abierta sobre los procedimientos estéticos que ha elegido, incluyendo rellenos faciales, lifting no invasivo, aumento de busto y glúteos, lipoescultura y rinoplastia.

