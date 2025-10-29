RM de BTS: “El Kpop es una propuesta cultural más que un género musical”

Durante su discurso, dedicó unas palabras a la comunidad de seguidores del grupo, conocida como Army

Kim Nam-joon, mejor conocido como RM, líder del grupo de k-pop BTS, hace una reverencia tras pronunciar su discurso durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de APEC.

RM, líder del grupo surcoreano BTS, se convirtió en el primer artista de K-pop en participar como orador en un evento del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El rapero ofreció un discurso en Gyeongju, Corea del Sur, ante líderes empresariales y políticos, en el que destacó la importancia de impulsar políticas que favorezcan la creatividad y el desarrollo cultural a nivel global.

“Como creador y artista de esta generación, quisiera aprovechar esta oportunidad para pedirles a los distinguidos líderes del APEC que den oportunidades a los creadores culturales para que su talento realmente brille”, expresó el artista durante su intervención.

Kim Nam-joon, es RM, líder del grupo de K-pop BTS EFE// ANDRES MARTINEZ CASARES

RM subrayó que el éxito del K-pop se ha construido a partir de la fusión de distintos estilos musicales internacionales, como el hip-hop y la música electrónica, combinados con una identidad surcoreana distintiva. Comparó este fenómeno con el plato tradicional bibimbap, donde el arroz y los ingredientes locales se mezclan para crear “algo nuevo”.

El integrante de BTS también señaló que el K-pop debe ser entendido como una propuesta cultural integral que combina “baile, vídeos, narrativas e interacción en redes sociales”, más allá de un simple género musical.

RM le envía un mensaje a las seguidoras de BTS, denominadas Army

Durante su discurso, dedicó unas palabras a la comunidad de seguidores del grupo, conocida como Army. Recordó cómo esa red global pasó de ser un pequeño grupo de fanáticos a un movimiento que promueve la solidaridad y la tolerancia.

“La cultura también tiene elementos económicos”, señaló RM, quien prometió continuar enviando “mensajes de valentía y respeto” a través de su arte, en consonancia con la visión del APEC sobre inclusión y diversidad.

HYBE, la agencia que representa a BTS, fue uno de los patrocinadores oficiales del evento, que contó con la presencia de líderes empresariales como Lee Jae-yong, director ejecutivo de Samsung, y Jane Fraser, presidenta de Citigroup. Además, los discursos de apertura estuvieron a cargo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung.

