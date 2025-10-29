Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Kim Nam-joon, mejor conocido como RM, líder del grupo de k-pop BTS, hace una reverencia tras pronunciar su discurso durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de APEC Corea 2025 en Gyeongju, Corea del Sur. APEC CEO Summit Korea (15397153)
Kim Nam-joon, mejor conocido como RM, líder del grupo de k-pop BTS, hace una reverencia tras pronunciar su discurso durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de APEC.EFE// ANDRES MARTINEZ CASARES

RM de BTS: “El Kpop es una propuesta cultural más que un género musical”

Durante su discurso, dedicó unas palabras a la comunidad de seguidores del grupo, conocida como Army

RM, líder del grupo surcoreano BTS, se convirtió en el primer artista de K-pop en participar como orador en un evento del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El rapero ofreció un discurso en Gyeongju, Corea del Sur, ante líderes empresariales y políticos, en el que destacó la importancia de impulsar políticas que favorezcan la creatividad y el desarrollo cultural a nivel global.

RELACIONADAS

“Como creador y artista de esta generación, quisiera aprovechar esta oportunidad para pedirles a los distinguidos líderes del APEC que den oportunidades a los creadores culturales para que su talento realmente brille”, expresó el artista durante su intervención.

APEC CEO Summit Korea (15397149)
Kim Nam-joon, es RM, líder del grupo de K-pop BTSEFE// ANDRES MARTINEZ CASARES
RELACIONADAS

RM subrayó que el éxito del K-pop se ha construido a partir de la fusión de distintos estilos musicales internacionales, como el hip-hop y la música electrónica, combinados con una identidad surcoreana distintiva. Comparó este fenómeno con el plato tradicional bibimbap, donde el arroz y los ingredientes locales se mezclan para crear “algo nuevo”.

El integrante de BTS también señaló que el K-pop debe ser entendido como una propuesta cultural integral que combina “baile, vídeos, narrativas e interacción en redes sociales”, más allá de un simple género musical.

RM le envía un mensaje a las seguidoras de BTS, denominadas Army

Durante su discurso, dedicó unas palabras a la comunidad de seguidores del grupo, conocida como Army. Recordó cómo esa red global pasó de ser un pequeño grupo de fanáticos a un movimiento que promueve la solidaridad y la tolerancia.

“La cultura también tiene elementos económicos”, señaló RM, quien prometió continuar enviando “mensajes de valentía y respeto” a través de su arte, en consonancia con la visión del APEC sobre inclusión y diversidad.

Lumen de Fabrizio Célleri: una pasarela que refleja la luz y la sombra del ser humano

Leer más

HYBE, la agencia que representa a BTS, fue uno de los patrocinadores oficiales del evento, que contó con la presencia de líderes empresariales como Lee Jae-yong, director ejecutivo de Samsung, y Jane Fraser, presidenta de Citigroup. Además, los discursos de apertura estuvieron a cargo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Enjambre sísmico frente a Puerto López: detectan más de 300 eventos desde septiembre

  2. ¿Es viable la propuesta de Noboa? Expertos hablan sobre la reestructuración del IESS

  3. Feriado con IVA al 8 %: Solo dos provincias y dos cantones tendrán este beneficio

  4. Ecuador apunta alto en el Mundial Sub-16 y Copa Davis Junior de tenis

  5. Independiente del Valle transforma fracaso continental en impulso para la LigaPro

LO MÁS VISTO

  1. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  2. Beele en Cuenca: fecha y lugar del concierto gratuito

  3. Análisis de la situación financiera del IESS: ¿Es viable aumentar las pensiones?

  4. Emma Guerrero llama perdedor al padre de sus hijos

  5. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

Te recomendamos