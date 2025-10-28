Hija de Daddy Yankee confiesa que tenía prohibido escuchar la música de Don Omar

Jesaaelys Ayala González dio una sorprendente declaración en TikTok en medio de mensajes que la atacaban

La hija de Daddy Yankee, Jesaaelys Ayala González, sorprendió en redes sociales con una revelación que generó conversación entre los seguidores del reguetón. En un video publicado en TikTok, donde se muestra maquillándose, la influencer incluyó de fondo varias canciones, entre ellas Virtual Diva, tema interpretado por Don Omar.

El detalle no pasó desapercibido entre los usuarios. Uno de ellos comentó sorprendido: “La música de Don Omar”. A lo que Jesaaelys respondió: “Antes me lo tenían prohibido, ahora lo puedo escuchar”. La confesión hizo referencia a la histórica rivalidad entre el intérprete de Gasolina y Don Omar, quienes durante años protagonizaron una de las disputas más conocidas del género urbano.

La publicación se da en medio del proceso legal de divorcio entre sus padres, Daddy Yankee y Mireddys González, anunciado en 2024. La joven, de 29 años, ya se había pronunciado anteriormente sobre el tema, señalando que su padre “convirtió el problema familiar en un circo mediático”, mientras que su madre había preferido mantener la situación en el ámbito privado.

Daddy Yankee ahora predica con reguetón

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee reapareció en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en Miami con un mensaje religioso. Durante su presentación interpretó Sonríele, tema de su nuevo álbum Lamento en Baile, y aprovechó para compartir su testimonio de fe.

“Jesús es el camino, la verdad y la vida. A todos mis colegas los felicito por sus premios, pero hay un premio mayor: la corona de la vida”, expresó ante el público.

El artista aseguró sentirse “renacido” y explicó que su propósito actual no es alcanzar fama, sino “ganar almas para Cristo”. Además, dejó bajo los asientos de los asistentes una nota con “una palabra de edificación” como parte de su mensaje espiritual.

