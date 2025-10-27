Kourtney Kardashian lanza paletas probióticas para la zona femenina

Kourtney Kardashian asegura que las Lemme Purr Lollipops son una extensión divertida de uno de sus productos más vendidos.

La empresaria y estrella de reality Kourtney Kardashian volvió a captar la atención del público con un producto que ha generado conversación en redes sociales y titulares en la prensa internacional.

Su marca de suplementos, Lemme, presentó oficialmente las Lemme Purr Probiotic Lollipops, paletas elaboradas con vitamina C, piña y probióticos SNZ 1969, diseñadas para promover la salud vaginal.

“Nuestra comunidad se enamoró de las primeras paletas, así que no podía esperar para traerlas de regreso de una forma nueva. Las Lemme Purr Lollipops son una extensión divertida de uno de nuestros productos más vendidos y convierten el autocuidado diario en algo dulce y sencillo”, explicó Kardashian en el comunicado emitido el 26 de octubre.

Paletas con beneficios para el bienestar íntimo

El nuevo producto es una versión en formato duro de los populares Purr Gummies, conocidos por su acción en el microbioma vaginal y su promesa de frescura.

Cada empaque contiene cinco unidades y se venderá exclusivamente en Target, con un precio aproximado de US $5.99.

A pesar de los memes que han circulado en redes, Lemme aclaró que no se trata de chupetes para los genitales, sino de suplementos comestibles 100% naturales, sin contenido de CBD, formulados para apoyar el bienestar femenino.

Lemme: bienestar con estilo pop

Desde su lanzamiento, Lemme ha construido una sólida reputación en el sector del bienestar gracias a su propuesta que combina ciencia, estética pop y humor.

La marca ofrece una amplia gama de productos, desde gominolas para reducir el estrés hasta vitaminas energizantes, dirigidas a quienes buscan mejorar su bienestar desde el interior.

A la fecha, Lemme ha generado ingresos estimados en US $10 millones, con presencia en importantes cadenas como Sephora, Ulta Beauty y Target.

Expansión internacional y visión global

En septiembre de 2025, la firma anunció su expansión al mercado de Corea del Sur, a través de una alianza con el mayorista y plataforma de comercio electrónico Coupang. Este paso consolida su proyección internacional y refuerza el posicionamiento de Kardashian como una figura clave en la industria del bienestar moderno.

Con este lanzamiento, Kourtney Kardashian amplía su universo de productos con un enfoque que mezcla autocuidado, innovación y marketing audaz.

No sorprende que su iniciativa haya generado debate, especialmente considerando que su hermana Kim Kardashian también provocó titulares recientemente.

¿A qué se debió esta vez? Pues decidió lanzar una línea de ropa interior SKIMS con vello púbico falso, explicando que surgió “como una broma divertida” tras una sesión de fotos.

