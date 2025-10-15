Tanga con vello sintético de Kim Kardashian se agota en menos de 24 horas

La prenda, confeccionada a mano, simula vello púbico y se ofrece en tallas desde la XXS hasta la 4X

Kim Kardashian presentó una nueva prenda íntima que ha generado conversación en medios de moda: una tanga con vello púbico sintético, disponible en 12 tonalidades y tallas inclusivas. El diseño, que juega con el efecto visual, busca desafiar los estándares tradicionales de belleza y provocar desde el humor y la irreverencia.

(Te invitamos a leer: Kim Kardashian cierra SKKN by Kim: ¿qué implica para su imperio de belleza?)

La prenda está elaborada con malla elástica transparente y pelo sintético, en versiones rizadas y lisas. Los tonos disponibles van desde el rubio claro hasta el café oscuro, y las tallas abarcan desde la XXS hasta la 4X. La campaña promocional destaca que “tu felpudo puede ser del color que tú quieras”, en alusión directa al vello púbico y como opción para las mujeres que han decidido retirarlo.

Campaña con estética retro

La campaña promocional se inspiró en concursos televisivos de los años 70, con estética retro. PÁGINA WEB SKIMS

La promoción se inspira en los concursos televisivos de los años 70, con una estética absurda y juguetona. Kardashian presentó el producto como 'la propuesta más atrevida hasta la fecha', apelando a la provocación como recurso de marketing. En lanzamientos anteriores, ya había explorado diseños polémicos como sujetadores con pezones integrados.

RELACIONADAS Kim Kardashian denuncia redadas en Los Ángeles y defiende a inmigrantes

La prenda requiere lavado a mano, sin secadora ni plancha, para conservar la textura del pelo sintético. Con un precio de 34 dólares se posiciona como una pieza de lencería de lujo, más orientada al statement estético que al uso cotidiano.

El lanzamiento de esta prenda íntima con vello sintético refuerza la apuesta de Kim Kardashian por una moda provocadora, que mezcla ironía, diseño y discurso estético. Más allá de la controversia, se presenta como una declaración de estilo que juega con los límites de lo absurdo y lo sensual.

La respuesta en redes sociales

Entre lo más atrevido de este lanzamiento ha sido la reacción de los usuarios en redes sociales que, entre la estupefacción, el sarcasmo y la indignación, celebran que esta prenda de ropa interior haya acabado con décadas de esclavitud estética de mujeres depilándose. “Años de láser y aquí estamos”, dice una de las usuarias de Instagram, mientras otra denuncia: “Kimberly, necesitamos reabastecer todo lo básico, no esto”. También hay quien celebra la campaña publicitaria: “¿Quién forma el equipo de marketing? Estoy obsesionada, sigan superándose”. Y quien apuesta por la conspiración: “Creo que esto es una broma para probar que somos ovejas y compraremos cualquier cosa ridícula”.

Kim Kardashian’s SKIMS drops new underwear collection featuring faux hair:



“The Ultimate Bush” pic.twitter.com/qRY8zmdoTS — Pop Base (@PopBase) October 14, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!