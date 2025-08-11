“No pensé en los peligros”: Kourtney Kardashian tras la última foto de su hijo

Kourtney Kardashian respondió a los comentarios surgidos en redes sociales luego de publicar en Instagram una imagen en la que aparece en un bote en movimiento con su hijo Rocky, de 21 meses, sin chaleco salvavidas.

La polémica foto de Kourtney Kardashian y su hijo Instagram

La fotografía, acompañada por el texto “Food for the soul” (Comida para el alma) y parte de un carrusel de imágenes de su viaje, generó reacciones en Instagram y Reddit. Usuarios escribieron: “Gran foto excepto por el hecho de que el niño no lleva chaleco salvavidas” y “Puedes tomar ese tipo de decisiones por ti mismo. Pero no tomes una decisión así por tu hijo. ¡POR FAVOR!”. Otros añadieron: “Rocky debería llevar un chaleco salvavidas” y “Los niños en los barcos siempre deberían llevar chalecos salvavidas adecuados”.

Kourtney Kardashian responde a la controversia

Tras las críticas, Kardashian agradeció los mensajes y reconoció que no había considerado los riesgos para ella y para el menor. A través de sus historias en Instagram, compartió una imagen de un chaleco salvavidas y escribió: “Actualización: ¡Compré un chaleco salvavidas que le queda bien! Sinceramente, no pensé en algunos de los peligros. Gracias por informarme y espero que esto ayude a que otras mamás tomen conciencia de los peligros de ciertos tipos de navegación sin chaleco salvavidas”.

De acuerdo con People, Kardashian se encuentra en Idaho, estado donde la ley obliga a menores de 14 años a usar chaleco salvavidas en el agua. Rocky nació en noviembre de 2023, fruto de su matrimonio con el músico Travis Barker.

