Marcela Aguiñaga se casó en Guayaquil: Todos los detalles y fotos del evento

Mira aquí las fotos exclusivas del matrimonio de la prefecta del Guayas con Mauricio Guim

El Palacio de Cristal, joya arquitectónica del Malecón 2000 en Guayaquil, fue el escenario elegido por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y el empresario Mauricio Guim para sellar su unión este sábado 9 de agosto de 2025. El enlace, que comenzó a las 17:00, estuvo marcado por una cuidada mezcla de identidad local, detalles culturales y gestos profundamente personales.

Así será la boda de Marcela Aguiñaga: Comida, música y tradición ecuatoriana Leer más

La ceremonia fue oficiada por el viceprefecto Carlos Serrano Bonilla, amigo cercano de la pareja, y tuvo uno de sus momentos más emotivos con la entrada de Patria, la perrita rescatada por Aguiñaga en 2023, quien llevó la canasta con los anillos. El vestuario de Patria y de la corte fue confeccionado por Bazar Suizo.

La decoración del espacio estuvo a cargo de Julio Tomalá, quien combinó elegancia contemporánea con elementos guayaquileños, resaltando flores y texturas locales.

El menú, diseñado para rendir homenaje a la gastronomía ecuatoriana, incluyó cacao, banano y camarones, pero también incorporó un toque de la herencia asiática del novio. Entre los detalles más originales estuvieron un espacio para elaboración artesanal de habanos y chocolates como obsequio para los invitados.

Marcela Aguiñaga y Mauricio Guim Cortesía

La novia lució un vestido diseñado por Kate Griffith, con orquídeas ecuatorianas bordadas y una semicola, dejando de lado el tradicional velo. El maquillaje fue realizado por Luly Prado, y la cobertura fotográfica estuvo a cargo de Mariuxi Pogo. La planificación integral de la boda fue dirigida por Susana Noboa como wedding planner.

La música estuvo en manos de la banda Rewind, el grupo Montuno y un set especial de reguetón en honor a la afición de Marcela por Karol G. Entre las canciones seleccionadas para animar la pista figuraron ‘Papacito’ y ‘Las +593’.

Entre los invitados se encontraban figuras políticas y autoridades como Pabel Muñoz, alcalde de Quito; Mabel Tenezaca, alcaldesa de El Triunfo; y la exasambleísta Johanna Ortiz.

La torta, de estilo tradicional de novia, recuperó un sabor que, según la propia prefecta, “ya no se estila, pero yo quería que mi cake sea cake de novia”.

Marcela Aguiñaga y Mauricio Guim en el momento del vals. Cortesía

Más allá de la celebración, Marcela expresó que su deseo era que los asistentes se llevaran un recuerdo de la riqueza cultural del Guayas: “Que digan: ‘Qué rico, no sabía que esto tenía el Guayas’”. Con una planificación minuciosa y el sello personal de los novios, la boda fue una fiesta donde el orgullo local y la tradición familiar se encontraron con un aire cosmopolita.

En esta crónica, los lectores de Diario EXPRESO podrán disfrutar de una fotogalería exclusiva con los momentos más destacados de la ceremonia y la recepción, desde el ingreso de Marcela junto a su padre hasta el primer baile de los recién casados.

