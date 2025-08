Annasofia y el significado de 222: “Ahora soy honesta”

Por primera vez, la artista y productora colombiana Annasofia conversa con un medio ecuatoriano. En diálogo con EXPRESIONES, presenta su más reciente sencillo, 222, un lanzamiento que coincide con un momento clave de su carrera: su participación en el Latin Alternative Music Conference (LAMC) 2025 en Nueva York, el pasado mes de julio.

Con ese showcase, que forma parte de una de las conferencias más influyentes de la industria musical latina, la intérprete comienza a tener más presencia en el sector. Aunque confiesa que desde sus inicios ha tenido mucha suerte y, claro está, también disciplina, reconoce que esto le ha permitido acceder a grandes oportunidades, como colaborar con Andrés Cepeda o Juanes.

Originaria de Tuluá, Colombia, Annasofia es multiinstrumentista, cantautora y productora. Su propuesta fusiona elementos de los sonidos latinos tradicionales con una estética contemporánea.

Actualmente forma parte del programa Art House - Universal Music Latino, impulsado por Abbey Road Studios y Art House Academy, bajo la dirección del productor múltiple ganador del Grammy, Julio Reyes Copello.

El lanzamiento de 222

En 222, Annasofia plasma un momento de introspección y determinación artística. La canción establece una declaración de intenciones que refleja su identidad creativa y visión de futuro.

En esta entrevista, Annasofia comparte detalles sobre el proceso de creación de 222, sus influencias y cómo proyecta su carrera en la escena internacional, además de invitar a sus seguidores a hacerse un tatuaje la primera vez que llegue a cantar en Guayaquil.

Locura por Ricardo Arjona, agota 15 funciones en Guatemala| ¿Vendrá a Ecuador? Leer más

Ha tenido varios lanzamientos este 2025, como Humo y Solita. ¿Cómo ha sido todo este proceso?

Duré todo el año pasado en el proceso creativo más importante que he hecho. Me desaparecí todo el 2024 para encontrarme, así nació Gracias. Y en este 2025 he podido ejecutar y sacar todas las canciones. También es un tiempo de nervios y miedo, porque ser más auténtica y real da miedo, pero estoy muy emocionada porque la gente lo está apreciando.

¿Cuál de estas historias le ha dado más miedo convertirla en canción?

Todas. Porque no es solo mostrarse vulnerable con las letras, sino también con la música. Antes trabajaba con más gente y era yo mezclada con ellos. Pero este EP ha sido producido por mí, en mi habitación, en mi computador. Eso da miedo por todos lados.

¿Quién es la persona de confianza para mostrar esa primera versión?

A mi hermana. Ella es la jurado número uno de mi música. Pero es muy dura, también, pues tiene muy buen gusto musical. Es chévere y a veces no, porque le puedo mostrar algo y estar incrédula, y hasta que no lo mejoro no me dice nada más. Ahora estoy esperando a tener los temas un poco más terminados para mostrárselos y que los apruebe (risas).

¿Hay alguna canción de la cual creía que iba por buen camino pero luego la modificó por esa opinión?

Ahorita, con todo lo que estoy sacando, no. Ha sido bien recibido por parte de mi hermana. Más allá de eso, estoy muy segura de mis canciones actuales. A pesar de que me da miedo el recibimiento que tendrá la gente, ahora solo quiero que me gusten a mí.

¿Así concibe 222?

Sí. Esta canción que lancé, cuando la escribí hace como dos o tres años, la dejé archivada porque apareció el síndrome del impostor. Era algo como “está buena, pero no tanto para salir”. Después de un tiempo la recuperé.

¿La canción tiene que ver con la numerología?

Luego me di cuenta de que había relación. Me cuesta ponerle nombre a las canciones. Hace mucho tiempo la guardé en el computador como ‘Señal-mensaje’, pero no se podía llamar así. Y claro, el coro dice 222. Sin quererlo, este número significa que estás en el camino correcto y que los números están ahí materializándose.

¿Se tatuaría el 222?

Sí, por qué no. Quizá arriba del codo. ¿Dónde te lo tatuarías tú? Si me lo tatúo yo, lo haces tú. Así que, cuando toque en Guayaquil por primera vez, vamos juntos.

¿Quiénes son DND? La banda latina que quiere ser el nuevo fenómeno global Leer más

La fortuna de conocerse con Julio Reyes Copello

Annasofia vive desde hace dos años en Miami. Su mudanza se dio a raíz de la invitación de Julio Reyes Copello para que forme parte del programa Art House - Universal Music Latino, impulsado por Abbey Road Studios y Art House Academy.

El productor múltiple ganador del Grammy es su guía artística. “Soy la más afortunada porque tengo un equipo hermoso logrando todas estas locuras, y tener a Julio como mentor es increíble porque siempre apoya todas mis ideas, incluso cuando no creo mucho en ellas”.

Pronto lanzará un álbum completo en el que explora todos sus sentimientos. “No estoy tratando de encajar. Solo estoy siendo yo.

A veces da más miedo ser uno mismo. Y estar en Art House me ha influenciado un montón a ser más yo. Eso ha cambiado mi relación con la música”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!