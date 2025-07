La confesión más íntima de Lennox: “Aprendí a sonreír aunque estuviera molesto”

Gabriel Enrique Pizarro, más conocido como Lennox, se sentó a platicar con EXPRESIONES luego de una divertida entrevista televisiva en la que rió, cantó e improvisó un tema de reguetón por las fiestas guayaquileñas. Su talento y energía quedaron demostrados, y el ambiente se volvió festivo. Esto nos dio pie a la primera pregunta. Se sacó las gafas al unirse a la mesa y estuvo más relajado.

—Veo que tiene demasiada energía. Y me sorprende, porque parece un tipo muy serio.

“Yo he aprendido a sonreír. Mi cara seria es muy fuerte. Una vez, en un bus de camino a la escuela, como a los 15 años, una señora se me acercó y me dijo: ‘¿Por qué no sonríes? Das un poco de miedo’. Desde ese momento sonrío aunque esté molesto”, cuenta como si viajara hasta ese instante de su adolescencia. “Uno de niño está equivocado sobre lo que es la vida. Uno, por cultura, ya sea porque vienes del barrio, está hecho el bravucón, pero yo soy un chamaco bueno. Y una vez que me convierto en artista, no olvido ese consejo e intento ser agradable”.

Marco Antonio Solís y Manu Chao cantan con Karol G en su nuevo disco Leer más

Más de 20 años de carrera y el éxito con el reguetón

Hoy, a sus 44 años de vida y 20 de carrera, repasar lo que ha crecido le sirve para enmendar errores y mantenerse vigente ahora que va de solista en la industria musical. Eso sí, un reinicio artístico respaldado por megaéxitos convertidos en clásicos de la música en español, como Pierdo la cabeza, junto a su dupla Zion.

“El reguetón ha ido evolucionando y yo me he adaptado. Antes era una batalla fuerte y solo nosotros creíamos en esto, y los medios no nos daban mucho tiempo de vida. Luego, los cantantes de pop y balada comienzan a ver este género como parte de su arte. Después trabajamos con Ricky Martin, Enrique Iglesias y Chayanne”.

El dúo del reguetón anunció su separación el año pasado, y sigue siendo un tema muy sensible para Lennox, que viste sus cadenas brillantes, una chaqueta de diseñador personalizada y una gorra que le da ese look de ‘maleanteo chic’, al que está acostumbrado por el género. Pero detrás de esa imagen fuerte afloran las lágrimas de manera rápida.

Lennox mostró su lado más sensible en esta entrevista con EXPRESIONES Carlos Klinger// EXPRESO

La confesión de Lennox

“El mismo público es el que me ha apoyado para yo saber que puedo ir solo. Me he acercado a mi equipo de trabajo, a mi familia, a Dios”, dice Lennox ya sin contener las lágrimas. El tema lo pone sensible. “Vengo de lo peor, brother. Exceso, rumba, estaba bebiendo mucho y les aconsejo a todos que no se agarren del alcohol y la vida fácil. Lo peor que hace una persona es irse de fiesta de manera descontrolada. Ahora me siento bien, súper controlado. No estoy juzgando a los que les gusta vacilar, pero hay que saber lo que te conviene”, cuenta mientras se seca el rostro.

Pese a su posición frente a la vida, no hace que sus canciones sean sobre liberarse de sus emociones. “Hay artistas que hablan de temas políticos, otros que sanan su vida privada, yo hablo de pasarla bien, de disfrutar la vida. Los temas del amor no aluden a situaciones personales”.

Jombriel con DimeloKing: “No hay personas que quieran invertir en música en Ecuador” Leer más

Zion y Lennox ¿pueden volver?

Lennox deja la puerta abierta por si se llegara a reencontrar con su hermano Zion, puesto que su relación hoy es cercana. En cuanto a su música, tiene preparados varios temas —con video incluidos— por lanzar este año. El más reciente es Mamasita. Al preguntarle si Karol G sacó Papasito para responderle, se emociona.

“¡No! Ya quisiera yo. No es así, pero sería increíble. Lo que está haciendo Karol es impresionante y me encanta su música”, afirma.

El tiempo de conversación se acorta, otros medios lo esperan. De su atuendo resaltan dos frases: un bling bling con el nombre de su niña de cuatro años, Estefanía Gabriela, y la placa en su gorra “Durini”, que es su marca de ropa urbana. Se despide posando con sus diseños y asegurando que seguirá apostando por su visión de moda gracias a cómo ve la vida. “Ya no me cuesta sonreír. Yo ya soy un relajo”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!