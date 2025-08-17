Daniel Noboa inicia en Brasil su gira por la región y se reunirá con Lula

El presidente Lula da Silva espera conversar con Noboa sobre los aranceles impuesto por Estados Unidos

El presidente Daniel Noboa inició este domingo 17 de agosto su gira por tres países de la región.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe este lunes 18 de agosto del 2025, en Brasilia, a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en una cita en la que ambos pretenden impulsar la relación bilateral, pero que el progresista también quiere aprovechar para abordar los aranceles estadounidenses.

Lula, que en las últimas semanas ha conversado con gobernantes de diferentes países para intentar articular una respuesta conjunta a los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus socios, también lo hará con Noboa, aseguraron fuentes diplomáticas brasileñas.

Hasta ahora el presidente brasileño privilegió a los miembros de los BRICS en sus llamadas telefónicas, y también anunció su intención de conversar con los jefes de Estado de países como Alemania y Francia y con los líderes de la Unión Europea, pero los otros países latinoamericanos, menos impactados por la decisión estadounidense, también estarán entre los interlocutores.

Estados Unidos impuso a partir del 6 de agosto un arancel adicional del 50 % sobre la importación de productos brasileños, lo que convirtió al gigante latinoamericano en el país más impactado por la guerra comercial.

A Ecuador le fue impuesto un arancel adicional del 15 %

De acuerdo con las fuentes diplomáticas, la visita de Noboa estaba programada antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara los aranceles que decidió imponer a cada socio, lo que no impide que la guerra comercial sea abordada en la reunión.

Tras una sanción cuyo levantamiento fue condicionado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la suspensión de los procesos judiciales por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Lula ha hecho esfuerzos por buscar nuevos mercados para los productos que dejarán de ser comprados por Estados Unidos.

Según el Gobierno ecuatoriano, Noboa pretende aprovechar su visita oficial a Brasil para darle un nuevo impulso en la relación bilateral en materias de cooperación, educación, inversiones y comercio.

Pese a las diferencias ideológicas de ambos dirigentes, Brasil y Ecuador defienden un mayor comercio entre ambos países y una mayor integración latinoamericana.

Según la cancillería brasileña, el intercambio comercial entre ambos países creció el año pasado hasta 1.090 millones de dólares, con un superávit para Brasil, que le vende a Ecuador principalmente papel y cartón, automóviles, trigo y centeno, y calzado.

Los productos ecuatorianos más importados por Brasil son plomo, residuos de metales de base, pescados, crustáceos, moluscos, artículos de confitería, y placas, tiras y láminas de plástico.

La vocera del Gobierno Nacional, Carolina Jaramillo, anunció este 12 de agosto detalles de la gira presidencial de Daniel Noboa por Sudamérica, que se desarrollará del 18 al 21 de agosto.



Esta es la agenda de Noboa en Brasil

Según el Gobierno brasileño, Lula y Noboa se reunirán en el Palacio presidencial de Planalto a partir de las 11:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y después ambos se desplazarán al Palacio de Itamaraty, la sede de la cancillería, para un almuerzo.

En la tarde Noboa tendrá reuniones con los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, así como con miembros de la Corte Suprema.

La agenda de las conversaciones con los líderes del Congreso incluye asuntos como medioambiente, desarrollo sustentable, integración regional y comercio exterior, "pero también los impactos de los aranceles impuestos por Estados Unidos", según la agencia oficial de noticias del Senado brasileño. Esta será la primera visita de Noboa a Brasil desde su reelección en abril pasado.

Brasil, además, será el primer destino de una gira internacional del presidente ecuatoriano que también incluye Uruguay y Argentina, y en la que estará acompañado de varios funcionarios, entre ellos su ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

