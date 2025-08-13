Expreso
Frutas brasil EFE
El Banco Central de Brasil expresó preocupación por la incertidumbre causada por los fuertes aranceles de hasta el 50 % impuestos por Estados Unidos.André Coelho / EFE

Brasil ofrece ayuda a los sectores afectados por aranceles de Trump

El plan incluye créditos y la búsqueda de nuevos mercados. EE. UU. impuso aranceles del 50 % a los productos brasileños

Los sectores de Brasil afectados por los aranceles decretados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirán apoyo del Gobierno. El paquete de ayuda incluye créditos por $ 5.555 millones de dólares (30.000 millones de reales).

La medida responde a las sanciones comerciales que gravan en un 50 % las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos y, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, beneficiarán en especial a las pequeñas y medianas empresas volcadas al comercio exterior.

Según Haddad, es una primera respuesta del Gobierno a “una situación inédita” en la que “Brasil está siendo sancionado por ser más democrático que su agresor” y llevar a los tribunales a quienes atentaron contra el orden constitucional, en clara alusión al expresidente Jair Bolsonaro.

Además de los créditos y una búsqueda de nuevos mercados, se prevé aumentar las compras gubernamentales, sobre todo de alimentos y en especial de aquellos perecederos que son exportados a EE. UU., así como beneficios tributarios para los sectores afectados por las sanciones.

¿A qué productos afecta principalmente los aranceles?

Se trata en mayor medida de carnes y frutas, que forman parte del 35 % de las exportaciones brasileñas a EE. UU. que han sido gravadas en un 50 %.

En la ceremonia, encabezada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participaron representantes del sector privado que expresaron apoyo a las medidas, respaldadas desde la política con la presencia de los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Hugo Motta y Davi Alcolumbre, respectivamente.

Los aranceles están en vigor desde el 7 de agosto. Trump los justificó sobre todo con el juicio penal por golpismo que cursa en la Corte Suprema contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Brasil ha intentado entablar una negociación desde un punto de vista estrictamente comercial, pero hasta ahora Trump le ha cerrado las puertas y puesto como condición el fin del proceso que puede llevar al líder de la ultraderecha brasileña a prisión.

La Casa Blanca alegó también un supuesto déficit comercial con Brasil, que ha sido desmentido por las cifras que maneja el propio Gobierno estadounidense.

Brasil sostiene que Estados Unidos mantiene saldos favorables en la relación bilateral desde hace cinco lustros, por lo que considera esas sanciones de un claro tenor político.

En 2024, Estados Unidos recibió el 12 % de las exportaciones de Brasil, que sumaron $ 40.300 millones de dólares. Mientras tanto, las importaciones desde la mayor economía mundial fueron por $ 40.500 millones de dólares.

