Consumidores de Estados Unidos pagarán más por el banano tras alza arancelaria

En abril de 2025, la Asociación Bananera de Norteamérica (BANA) advirtió que el arancel recíproco del 10% impuesto por Estados Unidos a las importaciones de banano elevaría los costos para los consumidores hasta en $250 millones anuales. Sin embargo, el panorama se ha complicado: desde el 7 de agosto, el incremento del gravamen al 15% provocará un impacto aún mayor, estimado en $375 millones adicionales.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 2024 el país importó más de $2.500 millones en bananas frescas, provenientes principalmente de cinco países: Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Honduras. Guatemala lidera el suministro con 618.670,4 toneladas métricas (TM), seguida de Ecuador con 340.175,5 TM, cifra que representa un crecimiento del 5,81% frente a 2024. No obstante, la nueva medida coloca a Ecuador en desventaja, ya que Guatemala y Colombia enfrentan aranceles menores.

El objetivo de Estados Unidos con aranceles al banano

Trump quiere reunión tripartita con Putin y Zelenski "casi inmediatamente" Leer más

Los analistas advierten que los objetivos oficiales de estos aranceles, atraer más negocios a EE. UU. y equilibrar la balanza comercial, no se aplican al banano, ya que la fruta no puede cultivarse comercialmente en territorio estadounidense y la balanza con los países productores es positiva. La Oficina del Censo de EE. UU. reporta que Washington exporta $4.700 millones más en bienes a estos socios de lo que importa.

Consumidores de banano se ven afectados

Tom Stenzel, director ejecutivo de BANA, señaló: “Es evidente que los consumidores estadounidenses sufrirán el aumento de precios debido a los aranceles sobre el banano, sin que esto genere beneficios económicos significativos para Estados Unidos. Nuestra balanza comercial con los países productores ya es positiva, y no hay potencial para impulsar significativamente la producción de banano en EE. UU., dado el clima en el que crece la fruta”.

RELACIONADAS SRI extiende plazo para declaraciones tributarias tras fallos en su sistema

BANA agrupa a las empresas que abastecen más del 90% del banano que se consume en Estados Unidos y recalca que su objetivo es garantizar un suministro saludable, fresco y accesible. La organización ha instado a la Administración a reconocer el papel único del banano y el impacto financiero de los nuevos aranceles sobre millones de consumidores.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ