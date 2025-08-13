SRI extiende plazo para declaraciones tributarias tras fallos en su sistema

Cientos de usuarios reportaron en redes sociales problemas para acceder al portal web del SRI durante el 12 de agosto

El SRI informó que "en las próximas horas se publicará la resolución de ampliación de plazo" para estas obligaciones (foto referencial).

El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció la extensión del plazo para las obligaciones tributarias que vencían el 12 de agosto de 2025, después de que su sistema de declaraciones experimentara fallas técnicas por alta demanda.

(Te invitamos a leer: ¿Cómo gestionar la importación de paquetes 4x4 de forma legal en Ecuador 2025?)

Mediante un comunicado oficial publicado a las 23:00 del martes 12 de agosto, la entidad reconoció que se produjo un "incidente tecnológico" que impidió a miles de contribuyentes realizar sus declaraciones tributarias en línea.

El SRI informó que "en las próximas horas se publicará la resolución de ampliación de plazo" para estas obligaciones. Sin embargo, la institución no dio más detalles.

Los usuarios manifestaron en redes sociales su frustración tras intentar durante varias horas acceder al portal del SRI sin éxito. Muchos reportaron mensajes de error y caídas constantes del sistema.

Un contribuyente comentó: "Me salen obligaciones vencidas, que ya declaramos con multas, esperamos la resolución. Necesitamos estar al día con esta institución".

"Señores SRI, esperamos la resolución mañana, así como la actualización oportuna en su sistema", escribió otra usuaria en redes sociales.

La situación generó preocupación entre los usuarios, quienes temen posibles sanciones o recargos por el incumplimiento involuntario de sus obligaciones tributarias.

Estos son los principales cambios en anulación de facturas que debe conocer Leer más

Algunos también solicitaron al organismo que considere las obligaciones que vencían el 10 de agosto, fecha que coincidió con el feriado del Primer Grito de Independencia.

Calendario tributario 2025

Los contribuyentes deben cumplir de manera mensual con el IVA y las retenciones en la fuente, cuyas fechas dependen del noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Este 2025 trajo cambios importantes. Los contribuyentes del Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE) que estén morosos de los ejercicios 2022 y 2023 se benefician automáticamente de la condonación de sus deudas, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El SRI registra directamente en sus bases de datos la extinción de estas obligaciones tributarias.

Para los importadores de materias primas, la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) es de 2,5% desde abril.

Mientras que las personas naturales tienen un monto libre de $ 5.188,26 en sus consumos en el exterior.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ