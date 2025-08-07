Los autos más vendidos en Ecuador: cifras y sorpresas hasta julio 2025

La tendencia de demanda por los carros pesados y los eléctricos, sigue al alza

En julio de 2025 se registró la venta de 11.607 carros en el país, esto fue un 31,8% más que en julio del año pasado, de acuerdo con el registro de facturas procesadas de vehículos nuevos reportado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), según indica un reporte de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE).

Como sucedió en junio, la tendencia en la demanda de los carros pesados también se mostró en el mes de julio. Pasando ese segmento de vender 902 en julio de 2024, a 1,378 en 2025. Asimismo, en el acumulado de enero a julio, ese segmento muestra un ascenso en ventas en comparación con el mismo lapso, pero del año pasado.

Más carros se venden este año

En cuanto al acumulado de la venta de carros, en general, de enero a julio en el país se vendieron 66,949, superando levemente al acumulado, en el mismo periodo, del año pasado que fue de 66,010.

También, la venta de carros híbridos y eléctricos en el país marca una tendencia de favoritismo. Por los acumulados, en lo que va de este año, el sector automotriz ha vendido 9,656 vehículos híbridos, que es más de los 7,744 que vendió en 2024 y que los 5,931 que vendió en 2023 (de enero a julio).

En cuanto a los eléctricos, de enero a julio se vendieron 1,917 de esas unidades, mientras que en el mismo periodo del 2024 se vendieron 734 y en el año 2023 se vendieron 371.

Marcas más vendidas

Por un mes más, julio, las marcas favoritas del público siguen siendo KIA (1,775 unidades vendidas en julio), Chevrolet (1,320) y Hyundai (717). Y son las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay, las más pobladas del país, es donde más se adquieren vehículos nuevos.

