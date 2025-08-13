Trump quiere reunión tripartita con Putin y Zelenski "casi inmediatamente"

El presidente de EE.UU. advirtió que Rusia enfrentará "consecuencias graves" si no detiene la guerra en Ucrania

Una camiseta con retratos del presidente ruso Putin y del presidente estadounidense Trump en un mercado de recuerdos en Moscú, Rusia, el 13 de agosto de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles 13 de agosto de 2025, que quiere organizar una segunda reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, poco después de la cumbre del viernes en Alaska, esta vez con la participación del dirigente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Se pueden conseguir grandes cosas en la primera reunión, será una reunión muy importante, pero prepara el terreno para una segunda reunión", declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa.

Trump prevé reunirse con Putin el viernes en una base militar estadounidense en Alaska para intentar encontrar una solución a la guerra que Moscú libra en Ucrania desde hace más de tres años.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápidamente", declaró a periodistas.

"Me gustaría tenerla casi inmediatamente, y tendremos rápidamente una segunda reunión entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, si quieren que yo esté presente", añadió.

Trump condiciona segunda cumbre

Sin embargo, el presidente estadounidense declaró que podría cancelar la reunión, dependiendo del resultado de su encuentro con Putin el viernes.

"Si considero que no es apropiado celebrarla porque no hemos obtenido las respuestas necesarias, entonces no habrá una segunda reunión", declaró.

También advirtió que Rusia se enfrentaría a "consecuencias muy graves" si no acepta poner fin a la guerra. No entró en detalles.

Cuando un periodista le preguntó si creía que sería capaz de convencer a Putin de que deje de atacar a civiles en Ucrania, Donald Trump respondió que había tenido esta conversación varias veces con su homólogo ruso.

"Y luego llego a casa y veo que un cohete impactó en una residencia de ancianos, o un cohete impactó en un edificio de apartamentos, y hay gente muerta en la calle. Así que creo que la respuesta es no", afirmó.

El presidente también declaró que tuvo una "muy buena llamada" telefónica con dirigentes europeos, incluido Zelenski, para hablar de la cumbre del viernes.

"Le daría un 10" a la llamada, muy, muy amable", declaró a periodistas durante un acto en el Kennedy Center, un prestigioso centro cultural de Washington.

