Militar ucraniana
Militar ucraniana durante un entrenamiento en la región de Sumy, al noreste de Ucrania, el 12 de agosto de 2025.EFE

Rusia gana terreno en Donetsk: captura corredor clave antes de cumbre Putin-Trump

Tropas rusas controlan corredor clave y amenazan Kostiantinivka. Ucrania reporta bajas civiles y combates "intensos"

Las fuerzas rusas avanzan rápidamente en un sector estratégico del frente en el este de Ucrania, informaron el martes 12 de agosto de 2025, el ejército ucraniano y analistas, días antes de un encuentro entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó en X que Rusia no se está preparando "para poner fin a la guerra", sino para lanzar "nuevas ofensivas" en Ucrania.

Rusia, que invadió Ucrania en 2022, ha hecho avances graduales los últimos meses a lo largo del frente y asegura haber anexado cuatro regiones ucranianas que lucha por controlar.

El ejército ucraniano informó el martes que libraba intensos combates con las fuerzas rusas que intentaban penetrar sus defensas.

"La situación es difícil y dinámica", declaró en un comunicado.

Horas antes, las tropas ucranianas señalaron que se libraban combates alrededor de la ciudad de Kucheriv Yar, en la región oriental de Donetsk.

El blog ucraniano DeepState, cercano al ejército, mostró unos 10 km de avances rusos los últimos dos días.

El corredor ahora controlado por Rusia amenaza la localidad minera de Doboropilia, de donde los civiles comenzaron a huir ante los ataques rusos con drones.

Los bomberos extinguen un incendio en un edificio residencial en el lugar de un ataque con aviones no tripulados rusos en la ciudad de Bilozerske, región de Donetsk, el 10 de agosto de 2025.AFP

Kostiantinivka bajo amenaza

El avance ruso amenaza también la devastada ciudad de Kostiantinivka, la última zona urbana grande de Donetsk aún bajo control ucraniano.

El popular bloguero militar Sternenko escribió en Telegram que las fuerzas rusas tomaron control de partes de una autopista que conecta importantes centros de población en Donetsk.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, indicó que "los grupos rusos de sabotaje y reconocimiento estarían infiltrando zonas cerca de Dobropilia".

Agregó que los próximos días serán cruciales para repeler el ataque ruso en esta ciudad.

En tanto, la policía ucraniana dijo el martes que los ataques rusos en las últimas horas habían matado a tres personas y herido a otras 12, incluido un niño.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto reunirse el vienes con su par ruso, Vladimir Putin, para discutir la guerra en Ucrania.

En tanto, líderes europeos buscan asegurar que se respeten los intereses ucranianos.

