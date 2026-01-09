Ecuador asume la vicepresidencia del Consejo de DD. HH. de la ONU en 2026

Ecuador refuerza su presencia internacional al asumir una vicepresidencia en el Consejo de DD. HH. de la ONU

Ecuador asume la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2026, reforzando su rol diplomático global.

Ecuador fue seleccionado para ocupar una de las vicepresidencias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) durante 2026, este jueves 8 de enero de 2026.

La Cancillería ecuatoriana informó la designación a través de un comunicado oficial y precisó que el país fue elegido por aclamación durante una reunión realizada en la sede del Consejo, en Ginebra, Suiza.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ecuador fue designado en representación del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (Grulac). “Esta designación refleja el prestigio del Ecuador y la confianza de la comunidad internacional para que desempeñe esta importante función en el principal órgano intergubernamental de la ONU responsable de los derechos humanos”, señaló la Cancillería.

El 8 de enero de 2026, el Ecuador fue elegido por aclamación como Vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para 2026, en representación del GRULAC. pic.twitter.com/pCBgNArNSg — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 9, 2026

Compromiso del país con el trabajo del Consejo

La Cancillería destacó que Ecuador ejercerá la vicepresidencia con integridad, responsabilidad y estricto apego a los métodos de trabajo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró el compromiso del país de contribuir de manera constructiva al trabajo del organismo, en estrecha colaboración con los Estados miembros y observadores, en el marco del respeto a los principios del sistema multilateral.

¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas, integrado por 47 Estados, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global.

Entre sus funciones está el debate permanente de cuestiones temáticas, así como el análisis de situaciones que requieren atención especial, a lo largo de todo el año, mediante resoluciones, recomendaciones y mecanismos de seguimiento.

