Voluntarios Solidarios: jóvenes que transforman vidas en Guayaquil

La Fundación Voluntarios Solidarios cumple cuatro años de trabajo en Guayaquil, apoyando a personas en situación de calle

La fundación lleva operando desde el 2022 y todos los jueves realizan el recorrido.

En Guayaquil, un grupo de jóvenes decidió transformar la solidaridad en acción organizada y constante. Así nació la Fundación Voluntarios Solidarios, que desde hace cuatro años trabaja cada semana para acompañar a personas en situación de calle, brindarles alimentos, medicinas y ropa, y abrirles un camino hacia la reinserción social.

Con un comité estructurado, políticas internas claras y actividades de recaudación creativas, la fundación se ha convertido en un referente de compromiso ciudadano, demostrando que la empatía puede convertirse en proyectos sostenibles que cambian vidas.

Un puente para las personas en situación de calle

La Fundación Voluntarios Solidarios se constituyó oficialmente el 9 de mayo de 2022, aunque su labor social comenzó mucho antes. Miguel Gavilánez, director de la organización, recuerda que la iniciativa surgió de manera espontánea: tras participar en otros voluntariados, decidió junto a un amigo realizar recorridos los jueves para entregar alimentos y medicinas a personas en situación de calle. Lo que empezó como un gesto aislado se convirtió en un proyecto organizado y sostenido.

No se trata solo de dar víveres, sino de generar confianza" Miguel Gavilánez Director de la fundación Voluntarios Solidarios

Cada jueves, los voluntarios recorren distintos puntos de Guayaquil para entregar entre 100 y 150 raciones de comida, además de ropa y medicinas de primera necesidad. La constancia es fundamental: “No se trata solo de dar víveres, sino de generar confianza”, explica Gavilánez.

Cuando una persona expresa su deseo de salir de la calle, la fundación actúa como puente hacia el Albergue Ciudadano del Municipio de Guayaquil, donde reciben talleres y herramientas para iniciar actividades productivas. La fundación acompaña este proceso con seguimiento.

La fundación cuenta con miembros de todas las edades que brindan apoyo para entregar víveres y ayudar a las personas en situación de calle los jueves. Cortesía

Un caso emblemático que Miguel menciona es el de Wilson, quien tras ingresar al albergue decidió emprender vendiendo productos de higiene. La fundación le proporcionó materiales y un carrito para iniciar su negocio. Con esfuerzo, logró alquilar un cuarto en el centro de la ciudad y recuperar un espacio propio.

Cómo ser voluntario y participar

La fundación cuenta actualmente con alrededor de 100 voluntarios activos. Para integrarse, los interesados deben asistir a tres recorridos consecutivos. En el cuarto, se registran sus datos y completan un formulario. Además, se solicita a todos una aportación mensual de 10 dólares, destinada a cubrir alimentos, medicinas y logística.

La organización también realiza eventos para recaudar fondos, como el Halloween Solidario en octubre y el Carnaval Solidario en febrero. Estas actividades permiten sostener la labor y cubrir gastos como el alquiler de la bodega donde se preparan las raciones.

La Fundación Voluntarios Solidarios se encarga de ayudar a personas en situación de calle. Cortesía

Este año, la meta principal es adquirir una camioneta que facilite el traslado de alimentos, ropa y voluntarios a los distintos puntos de la ciudad. Para ello, se organizarán nuevas actividades, como una carrera solidaria y pulgueros en junio.

Las personas y empresas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través de las redes sociales de la fundación, especialmente Instagram (@voluntariossolidarios y LinkedIn, o mediante contacto directo con el comité. No es necesario que la ayuda sea económica: también se reciben donaciones de alimentos, medicinas y ropa.

Más allá de la calle: apoyo a casas hogares y adultos mayores

La labor de Voluntarios Solidarios no se limita a las personas en situación de calle. La fundación también apoya casas hogares como Inés Chambers, que alberga a 50 niños donde se realizan actividades recreativas y educativas. Además, colaboran con la Casa Hogar de la Inmensidad, destinada a adultos mayores sin familiares, y con iniciativas de protección animal.

Cada mes se realizan visitas y actividades en estas instituciones, reforzando el compromiso de la fundación con distintos sectores vulnerables de la sociedad. “No se trata de visitar muchas casas hogares una vez cada tres años, sino de comprometerse con algunas y darles apoyo constante”, señala Gavilánez.

