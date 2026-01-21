Juan Cordovez: "La beneficencia también debe ser eficiente"

Juan Xavier Cordovez Ortega, director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, detalla el modelo de gestión y las alianzas que sostienen la mayor obra social del país.

Con 138 años de trayectoria y más de 3,7 millones de ecuatorianos beneficiados en 2025, la Junta de Beneficencia de Guayaquil atraviesa una etapa de transformación institucional marcada por la profesionalización de su inversión social, la expansión territorial y una gestión financiera sostenible. EXPRESO conversó con su director, el ingeniero Juan Xavier Cordovez Ortega, quien nos detalla cómo funciona el modelo que sostiene la obra social más grande del país, los desafíos actuales y la visión de futuro de la institución.

¿Cómo describiría la actualidad de la Junta de Beneficencia?

La Junta de Beneficencia atravesó, después del COVID-19, un momento muy complicado, como muchas instituciones. Esto nos obligó a reformular nuestra estructura organizativa, ajustándonos a las nuevas necesidades de crecimiento y evitando que la ineficiencia se esconda detrás de la beneficencia. A partir de ese proceso, separamos claramente la administración y gestión de las dependencias de la inversión social, manejándolas por caminos distintos.

¿Qué cambios permitió esta reorganización interna?

Buscamos que nuestras instituciones sean eficientes, rentables y manejadas de manera excepcional desde el punto de vista operativo y de rendimiento, sin perder el espíritu de solidaridad y buen trato hacia los pacientes y beneficiarios, ya sea en salud, educación o deporte, pero con una gestión profesionalizada. Paralelamente, el área de inversión social identifica dónde hay que invertir, a quién hay que ayudar y en qué territorios intervenir.

¿Cómo miden el impacto de esa inversión social?

Creamos un sistema de medición basado en reglamentos y metodologías de impacto. Hoy llevamos un estado de resultados de la inversión social y sabemos exactamente cuánto impacto generamos. En 2025 alcanzamos tres millones y medio de impactos, gracias a un trabajo sostenido en los 222 cantones del país, casi siempre en lugares donde nadie más llega y donde la Junta encuentra su razón de ser.

¿Qué tipo de acciones concretas realiza la Junta a nivel nacional?

El año pasado realizamos cerca de 20.000 operaciones gratuitas, más de 300.000 atenciones dentales y contamos con canchas deportivas en cinco provincias. Esperamos cerrar 2026 con 20 colegios de la Junta de Beneficencia distribuidos en cuatro provincias. Estamos ampliando la red educativa porque creemos que la educación es una de las áreas más importantes de inversión social.

Frente a la situación económica del país, ¿cómo ha respondido la institución?

Hemos redoblado esfuerzos, porque cuando la situación económica se complica, la necesidad de los servicios de la Junta aumenta. Acogemos a personas que no tienen acceso a otros hospitales. Para ello contamos con un sistema de copago que permite otorgar descuentos del 30, 60 y hasta el 100 %, dependiendo de la situación económica y social del paciente.

¿Cómo funciona ese sistema de copago?

Es un proceso muy sencillo y rápido. En dos o tres minutos se digita el número de cédula del paciente y un algoritmo califica su estatus socioeconómico. Con esa información se otorga inmediatamente el descuento, sin preguntas adicionales y sin exponer al paciente a relatar su situación económica en un momento de dolor. Es un sistema más certero, preciso y transparente.

¿Cómo se financian los programas sociales de la Junta?

El año pasado se realizaron más de 400.000 copagos. Una parte la cubre el usuario y la diferencia la asume la Junta. Los recursos provienen de la gestión empresarial de la institución, que incluye el sector inmobiliario, la lotería, los servicios exequiales y otras áreas que generan ingresos y permiten sostener la gratuidad para quienes más lo necesitan.

¿Qué tipo de relación mantiene la organización con el Estado?

Trabajamos de manera permanente con el Ministerio de Salud Pública, la Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Humano (MIES). Actualmente, cerca del 75 % de nuestros pacientes acceden de forma directa a nuestros servicios. Además, hemos desarrollado proyectos conjuntos con el MIES, como la intervención gratuita en hogares de acogida a nivel nacional, evaluando a más de 2.500 niños y jóvenes para prepararlos para su salida de estos centros.

¿Cómo es el trabajo con el sector privado y aliados internacionales?

Mantenemos alianzas constantes con empresas nacionales e internacionales. En 2025 recibimos cerca de 10 millones de dólares en donaciones, principalmente de medicamentos, gracias a gestiones realizadas en Estados Unidos y Europa. También contamos con la alianza con el Atlético de Madrid, que permite brindar formación deportiva y disciplinaria a cerca de 15.000 niños y jóvenes becados, con canchas ubicadas estratégicamente en zonas de mayor riesgo social.

La transparencia es clave para la confianza. ¿Cómo la garantizan?

La Junta de Beneficencia está auditada por Deloitte y sujeta a controles de la Contraloría cuando corresponde. Además, publicamos un informe anual de gestión en nuestra página web, donde detallamos ingresos, inversiones e impacto social. En 2025 alcanzamos una inversión social récord de 62 millones de dólares. La transparencia es nuestra mayor fortaleza y el valor que más cuidamos.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la institución?

El mayor reto es sostener el crecimiento acelerado que está viviendo la Junta en todas sus áreas, sin afectar la salud financiera. Este año buscamos superar los cuatro millones de ecuatorianos impactados, manteniendo un costo financiero por debajo del 5 %, muy inferior al promedio de la industria, gracias a un estricto control financiero.

Para cerrar, ¿qué reflexión le daría a la ciudadanía sobre el trabajo social de la Junta?

La Junta está preparada para responder ante emergencias y catástrofes. Solo en 2025 realizamos 12 millones de dólares en donaciones por emergencias en distintas provincias. Este mes cumplimos 138 años y veo un enorme futuro para los próximos años. El país cuenta con una institución sólida, transparente y comprometida con su gente, de la que todos podemos sentirnos orgullosos.

