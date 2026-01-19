El oro rompe récords: ¿Cómo beneficia a las reservas de Ecuador?

El récord histórico del precio del oro ha elevado el valor de las reservas internacionales de Ecuador y fortalecido su respaldo financiero, según datos del Banco Central.

El oro vuelve a ocupar un lugar central en la economía global tras alcanzar precios históricos que superan los $ 4.000 por onza, impulsados por la incertidumbre geopolítica, la inflación persistente y la búsqueda de activos refugio. Este nuevo récord no solo impacta a los mercados internacionales, sino que tiene efectos directos en países como Ecuador, donde el metal precioso cumple un rol estratégico dentro de las reservas internacionales y el sector exportador.

¿Cómo beneficia el precio del oro al Ecuador?

En el caso ecuatoriano, el alza del precio del oro ha generado una revalorización automática de las reservas de oro que mantiene el Banco Central del Ecuador (BCE). Según reportes oficiales y análisis económicos recientes, hacia finales de 2025 el valor del oro dentro de las reservas superó los $ 3.300 millones, el nivel más alto registrado en años. Este incremento no responde a nuevas compras del metal, sino al aumento del valor de los lingotes ya existentes, lo que fortalece la posición financiera del país .

Este fenómeno resulta especialmente relevante en una economía dolarizada como la ecuatoriana, donde las reservas internacionales funcionan como un respaldo clave para la estabilidad macroeconómica. Un mayor valor del oro dentro del portafolio del BCE mejora la capacidad del Estado para enfrentar obligaciones externas, cubrir importaciones esenciales y responder a eventuales shocks financieros, sin necesidad de recurrir de inmediato a endeudamiento adicional .

Beneficios de Ecuador po ser productor y exportador

Paralelamente, Ecuador se beneficia del récord del oro por su condición de país productor y exportador del mineral, con operaciones de gran escala como Fruta del Norte. "El incremento del precio internacional se traduce en mayores ingresos por exportaciones, fortaleciendo la balanza de pagos y generando más divisas para la economía nacional. Cada onza exportada representa ahora un ingreso significativamente mayor que en años anteriores, lo que dinamiza el sector minero formal", asegura el economista Hernán Cevallos a EXPRESO.

No obstante, el analista advierte que este escenario también plantea desafíos. "El alto precio del oro puede incentivar la minería ilegal, con consecuencias ambientales, sociales y fiscales si no existe un control efectivo del Estado", enfatiza. Aun así, desde una perspectiva macroeconómica, el récord del oro representa una oportunidad clara para Ecuador: reservas más sólidas, mayor respaldo financiero y un impulso adicional a las exportaciones, en un contexto internacional marcado por la volatilidad.

