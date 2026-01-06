Decidir con datos: la analítica como eje de liderazgo y ética empresarial

En un contexto donde las organizaciones enfrentan mercados cada vez más complejos y ciudadanos más exigentes, la analítica de negocios se ha convertido en un pilar estratégico para la toma de decisiones. Así lo sostiene Raquel Plúa Morán, académica ecuatoriana, directora de la Maestría en Analítica de Negocios de ESPAE (Escuela de Negocios de la Escuela Superior Politécnica del Litoral), quien plantea que el verdadero valor de los datos no está solo en la tecnología, sino en su correcta interpretación ética y estratégica. Con más de 20 años de experiencia en sectores como consumo masivo, marketing, innovación y business intelligence, Plúa ha sido testigo directo de cómo las empresas que adoptan una cultura data driven logran ventajas competitivas sostenibles.

Desde su mirada, uno de los grandes retos actuales es la ética en el uso de la información. Si bien el marco normativo sobre protección de datos aún se encuentra en etapa de maduración —no solo en Ecuador, sino incluso en países desarrollados—, existe una creciente conciencia empresarial impulsada por los propios clientes. “Hoy el usuario exige que sus datos estén protegidos desde el registro hasta su eliminación. Las empresas entienden que cuidar la información no es solo un tema legal, sino una forma de empatía y confianza”, explica. Por ello, la formación académica en analítica, enfatiza, debe incorporar de manera transversal la ética, la seguridad de la información y la gobernanza de datos.

Plúa subraya que la analítica de negocios va mucho más allá de los reportes descriptivos. En América Latina —y particularmente en Ecuador— muchas decisiones todavía se toman de forma reactiva o intuitiva. La analítica, en cambio, permite anticiparse, reducir la incertidumbre y generar valor antes de que los problemas se materialicen. “Convertir datos en decisiones estratégicas impacta en todas las áreas: finanzas, marketing, ventas, logística o producción. El desafío está en conectar los modelos analíticos con la estrategia del negocio”, señala. De ahí la importancia del perfil del analista de negocios: un profesional capaz de entender los datos, pero también de liderar procesos y traducirlos en decisiones concretas.

La responsabilidad social y la analítica de datos

Este enfoque también alcanza a la responsabilidad social empresarial. Para Plúa, la analítica permite identificar oportunidades de impacto social alineadas con las expectativas reales de los clientes y de la comunidad. “La responsabilidad social no debe verse solo como un gasto, sino como una inversión estratégica. Con datos adecuados se pueden anticipar tendencias, definir prioridades y lograr que esa inversión tenga mayor impacto y rentabilidad reputacional”, afirma, destacando que la analítica no solo busca eficiencia, sino también detectar oportunidades de valor social y sostenible.

La creciente demanda de estos perfiles se refleja en el mercado laboral. Según ESPAE existe una necesidad real del sector productivo de especialsitas, y hoy se consolida como una de las más demandadas de la escuela, con cupos completos y alta diversidad de perfiles profesionales. “Las empresas ya no se diferencian solo por productos o servicios; se diferencian por la rapidez y calidad de sus decisiones. Y eso solo se logra con datos bien utilizados”, sostiene. En su experiencia, una estrategia analítica bien implementada puede generar crecimientos significativos y medibles en corto plazo.

Habilidades del profesional que trabaja análisis de datos

En cuanto a las habilidades que se forman, Plúa destaca tres ejes clave: liderazgo para impulsar una cultura organizacional basada en datos; dominio de la analítica predictiva para anticipar escenarios; y una sólida formación en ética, seguridad y calidad de la información. “El analista de negocios no es solo un técnico.

Es un agente de cambio que debe garantizar que los datos sean confiables, bien gestionados y utilizados con responsabilidad”, concluye. Una visión que posiciona a la analítica de negocios no solo como una herramienta técnica, sino como un componente esencial para construir organizaciones más inteligentes, éticas y competitivas de cara a los desafíos de 2026 y más allá.

