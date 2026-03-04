Operación Costa: ¿quiénes irán a prisión preventiva y quiénes a arresto domiciliario?

El exasambleísta investigado por delincuencia organizada alegó que tiene cuatro bypasses en el corazón

Uno de los 16 detenidos en la Operación Costa es Salomón Fadul, ex asambleísta del PSC y exconcejal de Machala.

En el marco de la Operación Costa, un juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado ordenó prisión preventiva para 14 de los 16 procesados por presunta delincuencia organizada, mientras que dos implicados recibieron arresto domiciliario por razones médicas y de edad. La investigación de la Fiscalía sostiene que la red utilizaba empresas exportadoras de banano para contaminar cargamentos con cocaína y enviarlos hacia Europa, con presuntos vínculos con la mafia albanesa.

El exasambleísta por la provincia de El Oro y exconcejal de Machala por el Partido Social Cristiano (PSC), Jorge Salomón Fadul Franco, recibió arresto domiciliario dentro del proceso penal por presunta delincuencia organizada relacionada con una estructura investigada por el envío de cocaína a Europa oculta en cargamentos de banano y que tendría vínculos con la mafia albanesa.

El nombre de Fadul figura entre las 16 personas aprehendidas durante la Operación Costa ejecutada la madrugada del martes 3 de marzo en al menos tres provincias del país. El procedimiento, coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, incluyó allanamientos simultáneos en El Oro y Guayas. El exlegislador fue detenido en una urbanización del este de Machala, donde agentes especializados intervinieron un inmueble como parte de las investigaciones.

Medida sustitutiva por estado de salud

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Corrupción y Crimen Organizado negó la prisión preventiva solicitada por Fiscalía y dispuso el arresto domiciliario para Fadul Franco debido a su estado crítico de salud, al acreditarse una afección cardíaca severa.

En la audiencia se dijo que Fadul fue sometido a una cirugía de corazón abierto con cuatro bypasses, situación certificada por médicos tratantes, tanto de Machala como fuera del pa´ís.

La medida deberá cumplirse en su domicilio ubicado en Machala, provincia de El Oro. Además, se ordenó a la Policía Nacional realizar el traslado inmediato del procesado y elaborar un informe de factibilidad para el control de la medida.

La presunta participación del político, según la Fiscalía

El 3 de marzo de 2025, en la Operaciónn Costa, la Policía detuvo a 16 personas vinculadas al tráfico internacional de droga. Cortesía

Según la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, las investigaciones basadas en vigilancias, seguimientos, recepción de información y análisis telefónicos establecen que Jorge Salomón Fadul Franco habría formado parte de un grupo estructurado dedicado al tráfico internacional de drogas, desempeñándose como uno de los colaboradores dentro de la organización.

El Ministerio Público señala que Fadul actuaba como presidente y accionista de la empresa Fruta Rica S.A., compañía que habría sido utilizada para exportaciones contaminadas con droga.

De acuerdo con el expediente fiscal, entre el 13 y el 15 de mayo de 2025, la empresa realizó una exportación de banano bajo la modalidad de carga suelta mediante el documento master Nro. SGNV283PBO506037. Tras coordinaciones con agencias europeas, incluida Europol, autoridades internacionales inspeccionaron el envío y decomisaron 1.103.160 gramos de clorhidrato de cocaína ocultos en la carga.

La Fiscalía también sostiene que el análisis de comunicaciones telefónicas evidencia vínculos entre Fadul y otros investigados. A través de la línea telefónica atribuida al exasambleísta, se registraron contactos con Juan José Falquez Aguilar, quien a su vez mantenía comunicaciones con presuntos integrantes clave de la estructura, entre ellos Hernán Vicente Ruilova Barzola y María Elisa Coello Blacio, así como personal administrativo de la empresa exportadora y otros procesados.

La versión de la defensa de Fadul

Durante la audiencia, Pedro Moreira Peña, defensor del exasambleísta, rechazó la interpretación fiscal y sostuvo que no existen elementos suficientes que vinculen directamente a su cliente con una organización criminal.

Según explicó, el nexo planteado por la Fiscalía se basa únicamente en registros telefónicos con Juan José Falqués Aguilar y con una empleada de la empresa Fruta Rica S.A., por lo que dichas comunicaciones no demostrarían participación delictiva.

El abogado afirmó además que en ninguna técnica investigativa aparece Fadul relacionado con los supuestos líderes o colaboradores de la organización.

Resolución del juez sobre el resto de los detenidos

El juez consideró que la prisión preventiva era necesaria para la mayoría de procesados debido a la gravedad del delito y el riesgo de fuga; sin embargo, aplicó una medida alternativa en el caso del exasambleísta por razones médicas, conforme a lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal.

El juez ordenó la prisión preventiva de: Baldeón Rodríguez Myron Paul, Barros Borja Pedro Antonio, Barros Palma Shirley Elizabeth, Orellana Palma Lady Mishel, Orellana Palma Yustin Cristhian, Palma Aquino Saidy Lady, Vera Pogo Michael Andrés, Coello Blacio María Elisa, Fares Ángel Jean Pierre, Fares Farez Lirón Edison, Fares Villacís Lirón Edison, Reyes Guerrero Bryan Andrés, García López Dimitri Hamilton y Ruilova Barzola Hernán Vicente.

