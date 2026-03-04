Organizaciones feministas: "Cuenca no es segura para las mujeres"

Por el 8M se realizará un plantón y una marcha hasta el parque Calderón

El Día Internacional de la Mujer llega con baches y grandes deudas sociales que son exigidas por las organizaciones sociales de Cuenca.

En el marco del 8M, el Cabildo de Mujeres de Cuenca denuncia recortes presupuestarios, anulación de programas y exclusión en la toma de decisiones para la construcción de la política pública- municipal y otras prácticas que afectan a los procesos y proyectos para la prevención de la violencia y atención a mujeres víctimas.

Exigencias nacionales

Nidia Solís, miembro de la organización, apuntó que actualmente las mujeres se enfrentan a una realidad de extrema violencia en Ecuador y muestra de esto son las 770 mujeres asesinadas durante el 2025 como el principal síntoma de lo que asegura es un "retroceso en derechos conquistados".

Para las activistas hay temas estructurales que han profundizado la situación de riesgo de las mujeres. Por ejemplo, la fusión del Ministerio de la Mujer al de Gobierno "es una decisión que invisibiliza completamente los problemas profundos que tiene todo el sistema estatal para la prevención de la violencia y atención de las mujeres y sus núcleos familiares víctimas de violencia.

"Es necesario y urgente la restitución del Ministerio de la Mujer y de sus presupuestos para alcanzar el trabajo de acuerdo a lo que establece la Ley de Prevención de la Violencia de Género", sostuvo Solís.

Recorte presupuestarios y exclusión en Cuenca

Las representantes del Cabildo de Mujeres denunciaron represalias por parte de la administración municipal ante el recorte de presupuestos, eliminación de convenios y retiro de programas que han funcionado por más de 20 años.

Solís sostuvo que, pese a que Cuenca es una ciudad segura, "nunca lo ha sido para las niñas, adolescentes y mujeres en general".

Se puntualizó que desde la administración municipal de Cristian Zamora viven el bloqueo en diferentes niveles. "Por ser firmes y ser críticas a la gestión municipal se nos ha cerrado las puertas, hemos sido borradas de la toma de decisiones y se ha dejado de lado programas emblemáticos", aseguró.

Blanca Pacheco, directora de la Casa María Amor, denunció un recorte de más de 60.000 dólares para los programas y organizaciones que reciban fondos municipales. Por ejemplo, el hogar de acogida recibía 40.000 dólares y el convenio de este año -que debía firmarse en enero y aún no lo ha hecho el alcalde- fue por tan solo 12.000 dólares.

Este recorte, según explicó Pacheco, significa reducir personal para la atención de las mujeres pese a que la demanda es cada vez mayor. Sus cifras detallan que hasta el 20 de febrero de 2026 fueron asistidas, vía telefónica, 180 mujeres; 40 de forma directa en el centro de atención y 22 grupos familiares -que incluye a 30 menores de edad- han sido acogidos.

También se denunció el retiro total del financiamiento a la línea de asistencia para mujeres víctimas de violencia por un monto de 40.000 dólares. Este proyecto llevaba activo más de 20 años y atendía las emergencias todo el año las 24 horas del día. En promedio -hasta 2024- se atendían 400 llamadas al año, no así en 2025, cuando la cifra superó las 1.000 asistencias.

También se retiró el apoyo al Observatorio de Comunicación y el Salón de la Comunicación que analizaba la violencia a través de los medios de comunicación.

Las activistas entienden estas decisiones municipales como retaliación por las críticas y exigencias que plantean y descartaron que estén relacionadas con la reciente reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. "Todas las acciones han sido anteriores a la aprobación de la ley", puntualizó.

Marcha del 8M

En medio de las limitantes condiciones a las que se enfrentan, las organizaciones de mujeres se alistan para una jornada de conmemoración del 8M.

El domingo saldrán a las calles del centro de Cuenca con un plantón en el puente Vivas nos queremos y luego una marcha hasta el parque Calderón, donde se tomarán el espacio público para realizar algunas actividades culturales. La jornada se iniciará a las 09:30 frente al parque De la Madre.

