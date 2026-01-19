Reeditan libro clave para entender el nacimiento de la República del Ecuador

La obra de Aguirre Abad reaparece como una fuente fundamental para comprender los orígenes de la República del Ecuador

La reedición del Bosquejo histórico de la República del Ecuador rescata una obra clave de Francisco Aguirre Abad y devuelve al debate una mirada directa sobre el nacimiento del país

La reedición del libro Bosquejo histórico de la República del Ecuador devuelve a la discusión pública una obra fundamental para comprender los orígenes del país y los conflictos políticos, sociales y territoriales que marcaron sus primeras décadas como nación. Escrita por Francisco Xavier Aguirre Abad, la publicación constituye un rescate del patrimonio historiográfico nacional, luego de haber permanecido durante décadas al margen de los estudios históricos contemporáneos.

Un esfuerzo único por sintetizar la historia del Ecuador

El texto representa uno de los primeros esfuerzos por sintetizar la historia del Ecuador desde sus raíces. Aguirre Abad inicia su relato con los pueblos aborígenes, aborda la conquista de América, la situación de los indígenas durante la Colonia y la formación de la sociedad mestiza como consecuencia directa del proceso colonizador. A ello se suman los episodios independentistas y la configuración inicial del Estado ecuatoriano, narrados desde la mirada de un testigo cercano a los hechos.

Lucía González: "La violencia del narcotráfico atraviesa hogares y escuelas" Leer más

Uno de los aportes centrales del libro es su análisis sobre el nacimiento de la República y las tensiones políticas que acompañaron ese proceso. La obra revisa la Revolución de Quito, la independencia de Guayaquil en 1820 y las primeras décadas republicanas hasta 1859, un período marcado por la inestabilidad institucional y los conflictos internos que sentaron las bases del Ecuador moderno.

Conocer el pasado por uno de sus actores directos

Para el ingeniero Luis Villacrés, promotor de la reedición, el valor del texto radica en que permite comprender el presente a partir del pasado. “Es fundamental conocer los hechos que Aguirre Abad describe sobre el nacimiento de la República, porque allí se explican muchas de las debilidades estructurales del país. Él analiza con claridad el fracaso de la integración a la Gran Colombia y demuestra cómo ese proyecto, impulsado por Simón Bolívar, no logró consolidarse por intereses políticos, regionales y personales”, sostiene Villacrés.

Respaldada por varias universidades, la nueva edición de Bosquejo histórico propone una relectura crítica del pasado nacional desde la voz de un testigo directo. Gabriel Cornejo

Villacrés enfatiza que la obra no es un relato distante ni académico en exceso, sino una narración escrita por un actor directo del siglo XIX. “Aguirre Abad fue contemporáneo de los hechos, participó en la vida política del país y escribió desde la experiencia. Eso le da al libro una honestidad poco común, porque no responde a intereses partidistas ni a lecturas ideologizadas posteriores, sino a una visión inmediata de la historia”, explica.

Aguirre Abad: modelo académico y cívico

UDLA impulsa tutor con IA que transforma el aprendizaje de matemáticas Leer más

El autor fue jurista, diputado, vicepresidente de la República y candidato presidencial, antes de que el golpe de Estado de Gabriel García Moreno en 1869 truncara su aspiración. Años después, Aguirre Abad asumió el rectorado de la Universidad de Guayaquil, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1882, consolidando también un legado académico y cívico que refuerza la credibilidad de su obra histórica.

Para Villacrés, volver a poner en circulación este libro es una necesidad académica y social. “Durante décadas, esta obra fue prácticamente desconocida para estudiantes e investigadores. Su reedición no solo llena un vacío en la historiografía nacional, sino que ofrece una versión distinta de nuestra historia, más crítica y más humana, que invita a reflexionar sobre el país que somos y el país que todavía estamos intentando construir”, concluye .

RELACIONADAS Guayaquil recibe reliquias del Santo Hermano Miguel en histórica jornada educativa

Una obra rescatada por José Reig Satorres

La obra permaneció inédita hasta 1972, cuando fue rescatada por el sacerdote e historiador español José Reig Satorres, y hoy, con la reciente reedición respaldada por varias universidades y fundaciones, vuelve a circular como un aporte clave para el estudio del pasado nacional. Bosquejo histórico de la República del Ecuador se proyecta así como una invitación a releer la historia desde sus raíces, con una mirada crítica y honesta que dialoga directamente con el presente .

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ