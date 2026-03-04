Expreso
Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, se pronunció sobre el concurso para fiscal general.
Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, se pronunció sobre el concurso para fiscal general.Archivo/Expreso.

Fantoni dice que la confianza en concurso ocasionó alto número de aspirantes a fiscal

Titular del Consejo de Participación Ciudadana señaló que ahora la  Comisión de Selección se encargará de revisar requisitos

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, se pronunció este 4 de marzo de 2026 sobre las inscripciones al concurso que designará al nuevo fiscal general del Estado. Aseguró que el número de postulaciones evidencia la confianza en el proceso.

El 3 de marzo de 2026 concluyó el plazo para el registro de los aspirantes. En total, 75 personas buscan dirigir una de las entidades clave del sistema de justicia ecuatoriano. Tras el cierre de las postulaciones, se informó que 23 de los inscritos son mujeres y 52 hombres.

Luego de la recepción de los documentos, el CPCCS indicó que estos serán remitidos por la Secretaría General a la Comisión Ciudadana de Selección. A partir de ello se iniciará la fase de verificación de requisitos, en la que también se revisará que no existan prohibiciones o inhabilidades establecidas para el cargo.

¿Qué dijo el presidente del CPCCS?

Andrés Fantoni, titular del organismo, señaló que en la fase actual del concurso no puede emitir criterios sobre los postulantes. Recordó que será la Comisión Ciudadana de Selección, junto con la participación ciudadana a través de las impugnaciones, la instancia encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos.

Añadió que el número de inscritos es histórico: “La confianza que se está dando en este proceso esfuma cualquier narrativa falsa que decía que no habría ningún postulante”, señaló el presidente del Consejo de Participación Ciudadana.

Fantoni también mencionó que el reglamento para el funcionamiento de la Comisión Ciudadana de Selección fue reformado y ahora establece plazos específicos para concluir la revisión de requisitos y emitir el informe correspondiente. En caso de incumplirlos, dijo el presidente del CPCCS, los integrantes podrían ser removidos y sus suplentes asumirían sus funciones.

