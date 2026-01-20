Torneo Nacional de Robótica impulsa habilidades STEAM en jóvenes ecuatorianos

La octava edición del Torneo Nacional de Robótica Robotics Minds – VEX Robotics reunirá a más de 700 niños, niñas y jóvenes de distintas ciudades del país los días 23 y 24 de enero, en el Centro de Convenciones Bicentenario. El evento congregará a 90 equipos y se consolida como una plataforma clave para el desarrollo de competencias tecnológicas y científicas en el sistema educativo ecuatoriano.

Experiencia formativa para los estudiantes de colegio

Desde la experiencia institucional, Juan Pablo Godoy Navarrete, coordinador académico de Secundaria del Colegio Bilingüe María Clarac, resalta el impacto formativo del certamen: “La participación en el Torneo Nacional de Robótica fue una experiencia altamente formativa y retadora, que permitió a los estudiantes aplicar, en un contexto real de competencia, los conocimientos adquiridos en clase, especialmente en programación, pensamiento lógico y resolución de problemas”, señaló.

Godoy enfatiza que el aprendizaje va más allá del dominio técnico. “El torneo fortaleció habilidades clave como el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, la toma de decisiones bajo presión y la capacidad de manejar la frustración, además de analizar y mejorar prototipos de manera continua”, explicó, al destacar que este tipo de espacios consolida aprendizajes significativos y eleva el nivel académico tecnológico de los estudiantes.

Logros y triunfos en el exterior

Uno de los mayores hitos fue la trayectoria del equipo Wolf-Ex, cuya proyección trascendió lo nacional. “En el Torneo Nacional de Robótica 2025 no obtuvimos el primer lugar, pero logramos el Innovate Award, lo que nos permitió clasificar al Latinoamericano de Robótica en Medellín, donde nos consagramos campeones y obtuvimos el Excellent Award”, detalló el coordinador académico.

La experiencia continuó en escenarios de mayor alcance. “Gracias a ese reconocimiento participamos en el World Championship de Robótica en Dallas, donde obtuvimos el Energy Award, siendo el primer equipo latinoamericano en recibir esta distinción. Posteriormente fuimos invitados a competir en Beijing, China, donde alcanzamos el Build Award y el Mechanical Award”, afirmó Godoy, subrayando que estos logros reflejan disciplina, compromiso y trabajo colaborativo.

Habilidades STEAM y habilidades blandas

Desde la organización del torneo, David Astudillo, representante de Robotic Minds Ecuador, destacó el sentido integral del evento: “Nuestro objetivo es promover habilidades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y habilidades blandas; el crecimiento en número de equipos demuestra que hay instituciones comprometidas con el desarrollo tecnológico y con invertir recursos en soluciones reales para la vida cotidiana”. Añadió que “representar al Ecuador en competencias internacionales da verdadero sentido a la experiencia y convierte estos logros en un orgullo nacional”.

