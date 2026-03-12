Chonillo alerta sobre amenazas a la exvicealcaldesa Jessika Solís en Durán

Según el pronunciamiento, las intimidaciones se produjeron antes de que Jessika Solís cumpliera un solo día en el cargo

El alcalde de Durán, Luis Chonillo, denunció en su red social X que la exvicealcaldesa Jessika Solís volvió a recibir amenazas, esta vez luego de ser propuesta para asumir funciones en la Secretaría General de Desarrollo y Gestión con la Comunidad, como parte de los cambios administrativos impulsados por la actual administración municipal.

Según el pronunciamiento del alcalde, las intimidaciones se produjeron antes de que Solís cumpliera un solo día en el cargo, lo que, a su criterio, evidencia la persistencia de presiones similares a las que anteriormente motivaron su renuncia a la Vicealcaldía y al Concejo Cantonal.

Chonillo señaló que estos hechos podrían estar relacionados con intentos de intimidación o boicot frente a decisiones adoptadas por la Alcaldía en el marco del proceso de reorganización administrativa y de lo que calificó como una etapa de recuperación institucional del cabildo.

Atentado. La semana pasada un artefacto explosivo fue detonado en un plantel. Versiones extraoficiales aseguran que este tendría vínculos con allegados de la ahora exalcaldesa. ALEX LIMA

Llamado a denunciar y advertencia política

Ante este escenario, el alcalde hizo un llamado público a funcionarios y servidores municipales que tengan conocimiento de este tipo de acciones o de posibles responsables para que presenten denuncias ante la Fiscalía o utilicen los canales institucionales correspondientes. Aseguró que la administración municipal brindará respaldo institucional y el contingente necesario a quienes colaboren con las investigaciones.

En su pronunciamiento, Chonillo también dirigió un mensaje a sectores que, según indicó, estarían actuando con intereses políticos o electorales, a quienes acusó de intentar desestabilizar la gestión municipal.

“Durán necesita estabilidad, trabajo y soluciones”, señaló el alcalde, quien sostuvo que la administración enfrenta dificultades adicionales en su intento por encaminar nuevamente al Municipio tras el estado en que, aseguró, fue recibido.

Hasta el momento, no se han informado detalles sobre el origen de las amenazas ni sobre si existen denuncias formales presentadas por la exvicealcaldesa. El Municipio tampoco ha precisado si se han activado protocolos de seguridad adicionales en este caso.

