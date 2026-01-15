Se hicieron pasar por repartidores: así fue el asalto a oficinas municipales de Durán

No es la primera vez que esta sede municipal o sus zonas aledañas es blanco del delito. El año pasado ya se registraron algunos ataques.

La mañana de este 15 de enero, alrededor de las 09:15, un grupo de cinco individuos armados perpetró un asalto en las antiguas instalaciones del Municipio de Durán, ubicadas en la ciudadela Abdón Calderón 3, según informó el Municipio en un comunicado de prensa. No es la primera vez que esta sede es blanco de la delincuencia: el año pasado y el anterior, en el lugar y en sus cercanías, ya se reportaron delitos, e incluso amenazas de bomba y explosiones de coches bomba.

De acuerdo con la versión oficial, los sujetos se hicieron pasar por personas de delivery y usuarios para acceder al inmueble. Una vez dentro, amenazaron y sometieron a los guardias de seguridad, a quienes les sustrajeron sus pertenencias.

Posteriormente, los antisociales ingresaron a las oficinas del Registro de la Propiedad, de donde se llevaron un monto de dinero no especificado, pero a decir del comunicado, "considerable y correspondiente a la recaudación de la institución". Tras el robo, los individuos huyeron a pie en dirección al sector conocido como Recreo Viejo.

Policía investiga el hecho

Tras el asalto, se dio aviso inmediato a la Policía Nacional, que acudió al lugar y ejecutó el procedimiento correspondiente. Actualmente, las autoridades revisan las cámaras de seguridad y realizan las investigaciones necesarias para identificar a los responsables.

El Municipio informó que ya se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los autores del delito.

Posible intento de intimidación

En su comunicado, la Alcaldía de Durán no descarta que este tipo de actos busque generar intimidación o interferir con el trabajo articulado que, asegura, mantiene junto a las fuerzas del orden para fortalecer la seguridad y el control en el cantón.

Para la ciudadanía, sin embargo, los resultados de estas acciones aún no dan resultados y dejan mucho que desear. “Aquí se vive con terror”, denunció Gloria Jácome, residente de Durán.

Atención municipal continúa con normalidad

Pese al asalto, el Municipio aseguró que la atención en las dependencias municipales se mantiene con normalidad y que, en coordinación con la Policía, se han adoptado medidas adicionales de seguridad para garantizar la integridad del personal, los usuarios y la ciudadanía.

