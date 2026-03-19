Viceministerio del Deporte revisará la reelección de Francisco Egas en la FEF

El Viceministerio del Deporte analizará el expediente de la FEF antes de registrar a Francisco Egas y su directorio

Roberto Ibáñez, Viceministro de Deporte, analiza el marco legal que rodea la continuidad de la dirigencia en el fútbol ecuatoriano.

La reelección de Francisco Egas al frente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ahora llegará al campo del Viceministerio del Deporte, que debe validar el proceso y registrar el directorio luderado por Francisco Egas.

El viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, confirmó que el proceso será analizado antes de inscribir a la directiva que ganó las elecciones de la Ecuafútbol para el periodo 2027-2031. Insistió en que actuará con cautela hasta tener un análisis jurídico del casa.

Ibáñez recalcó que la postura oficial será prudente hasta contar con toda la documentación presentada por la FEF. “Quiero ser prudente y esperar a que ellos ingresen el expediente para revisarlo hoja por hoja. Ellos aducen que cuentan con la documentación que les permite la inscripción”, señaló el funcionario.

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El análisis estará a cargo del equipo jurídico del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, que deberá determinar si el proceso cumple con la normativa vigente antes de emitir un pronunciamiento definitivo.

El punto clave: la FEF no recibe fondos públicos

Uno de los ejes del debate es la diferencia estructural entre la FEF y otros organismos deportivos del país, como el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), que presenta problemas para registrar su directorio.

“La única diferencia entre la FEF y los demás organismos deportivos del país es que no reciben fondos públicos”, aseguró Ibáñez, marcando el elemento que podría influir en la interpretación legal.

Este factor abre la discusión sobre si la Ecuafútbol puede acogerse a un mayor grado de autonomía en sus decisiones internas, incluyendo la reelección de sus autoridades.

Un tercer periodo que genera debate legal

El caso también pone sobre la mesa la posibilidad de que Francisco Egas inicie un tercer periodo consecutivo desde 2027, algo que no está previsto en la nueva Ley del Deporte. “Lo único que puedo decir es que Egas es un dirigente que, evidentemente, estaría en un tercer período; eso es algo latente”, afirmó Ibáñez.

No obstante, evitó adelantar conclusiones y reiteró que cualquier decisión se tomará dentro del marco legal: “Haremos lo que la ley nos permita”.

Entre la normativa nacional y el riesgo internacional

El análisis del Ministerio no solo tiene implicaciones internas, sino también externas. Una eventual objeción al proceso podría interpretarse como injerencia gubernamental por parte de organismos como a FIFA que podría acarrear sanciones al país.

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