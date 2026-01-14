Alcaldía de Durán responde a críticas y justifica aumento de la tasa de basura

Entre las zonas más afectadas por la acumulación de basura incluyen El Recreo, La Primavera y varios tramos de Abel Gilbert.

Los habitantes de Durán siguen cuestionando al Municipio por la recolección de basura, que consideran insuficiente. En reportajes anteriores publicados por EXPRESO, familias de barrios como El Recreo denunciaron que los desechos se acumulan en calles, aceras y canales naturales de aguas lluvias, a veces por días, mientras los valores de la tasa de gestión integral de residuos pasaron de menos de 20 dólares al año a montos cercanos a 90 dólares en algunos casos.

Que no les parece coherente ni justo, aseguraron; y exigieron explicaciones sobre los motivos del aumento. Días después de la publicación, el Municipio respondió que, tras la suspensión nacional del cobro de la tasa de basura a través de las planillas de energía eléctrica por parte del Gobierno Nacional, implementó los instrumentos jurídicos y financieros necesarios para cubrir los gastos operativos que comprenden la recolección, transporte, manejo y disposición de los residuos sólidos generados en Durán.

Hasta el año pasado, esta tasa —tanto para el sector residencial como para el industrial— se cobraba a través de las planillas de CNEL. En octubre, el Gobierno trasladó a los municipios la responsabilidad de definir el mecanismo de cobro. En Durán, el Concejo Cantonal resolvió en diciembre que el pago sea anual, anticipado y calculado en función del catastro vigente y del tamaño del predio.

La ordenanza, vigente desde el 1 de enero de 2026, contempla dos tipos de tasas: la Tasa de Gestión Integral de Desechos Generales, para sectores residencial e industrial, y la Tasa de Gestión Integral de Desechos Especiales, orientada al sector comercial.

Cobro según tamaño del predio

Según el Municipio, el cobro se basa en datos reales de generación de residuos. “Nosotros como Municipio tenemos datos. No nos podemos basar en lo que nosotros pensamos o creemos, sino con datos que existen de acuerdo a la información catastral completa de todo el cantón”, indicó Andree Mendoza, director de Ambiente.

El funcionario explicó que, en promedio, una persona genera 0,83 kilogramos de desechos al día, pero la cantidad de residuos de un hogar depende de cuántas personas viven allí. “Tú me puedes decir que tienes una mansión de 100 cuartos y viven 2 personas y hay otro lugar que en 2 cuartos viven 10 personas. ¿Cómo puedo determinar eso? Entonces, por eso se tomó la decisión de que este valor se base en el tamaño del predio; tratamos de ser lo más justos al momento de poner la tabla”, señaló Mendoza.

Pese a que hay letreros que advierten no botar basura, haz zonas repletas de desechos. Frente a ello, la ciudadanía exige control, mayor recolección, penalidades severas y cambios en la ordenanza . FRANCISCO FLORES

Pero para la ciudadanía, este tipo de cálculo no es el más justo. "No tiene sentido, así de fácil. Simplemente están viendo cómo recaudar más, cuando en las calles todo sigue estando sucio. Durán está rodeado de desechos. Salvo ciertos lugares, predomina el desorden y la insalubridad en el cantón. Lamentablemente.... Esta es una afectación directa a las familias, al contribuyente", se quejó José Pincay, habitante de la ciudadela Abel Gilbert.

Frente a ello, el Municipio señaló que el esquema no debe verse como una afectación a las familias con predios grandes, aunque no necesariamente generen más basura. “No lo veamos como afectación, veamos como una contribución, una redistribución de estos valores que todos aportamos, como ya lo he manifestado tanto el sector residencial, industrial como empresarial, para tener un manejo de la basura estable y el mismo que nos lleve a una ciudad más limpia y ordenada”, indicaron desde la administración.

De esta manera, predios de 0 a 72 m² —como muchos de El Recreo— pagan 9,64 dólares anuales, equivalentes a 80 centavos al mes. Predios de hasta 144 m² pagan 19,28 dólares al año (1,60 dólares al mes). Los valores aumentan progresivamente en predios más grandes, buscando ajustar la tasa al tamaño de la propiedad y la capacidad de generación de residuos.

Ecosistema. En los canales naturales de Durán hay basura sobre el agua y en las orillas. CARLOS KLINGER

La ciudadanía rechaza el cobro anual y anticipado

El Municipio defendió la modalidad de cobro anual y anticipado, señalando que permite garantizar los recursos y el flujo de caja necesarios para cubrir los 8 millones de dólares anuales que cuestan la recolección, transporte, manejo y disposición de los residuos. La administración aseguró que la obligatoriedad busca que todos los sectores —residencial, industrial y comercial— contribuyan de manera justa.

Sobre las soluciones a la acumulación de basura y las cifras concretas sobre mejores en frecuencia de recolección o ampliación de rutas, la Alcaldía no detalla qué se hará a corto o mediano plazo, lo que deja en el limbo a las familias. "Nosotros, más allá de reclamar por el aumento de los prediales que, sí, es injusto..., quiero saber qué se hará para revertir este escenario. No dicen ni siquiera si habrá sanciones para los irresponsables que ensucian la ciudad, si habrá regulaciones o nuevas ordenanzas para los chamberos o si se adquirirán nuevas unidades para recoger los desechos. Todo eso está en el aire. Por lo tanto, cobren de más y por familia cuando el servicio sea mejor y hagan modificaciones en las políticas públicas para ordenar de una vez por todas el cantón", sentenció Leticia Moscoso, también residente.

