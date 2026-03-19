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Referencial. Ciudadanos han reportado cortes de luz durante el toque de queda.
Referencial. Ciudadanos han reportado cortes de luz durante el toque de queda.canva

¿Por qué hay cortes de luz durante el toque de queda? Explicación oficial

Los apagones no son fallas técnicas, según el ministro del Interior

Los cortes de energía eléctrica que se registran en sectores bajo toque de queda no son fallas técnicas, sino medidas deliberadas de las fuerzas de seguridad, según explicó el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario señaló que estas interrupciones se aplican en zonas donde se ejecutan operativos policiales y militares, con el objetivo de facilitar las intervenciones. “En algunos sectores donde nosotros operamos hay cortes de luz, justamente por las operaciones que se realizan en el territorio”, afirmó.

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Los cortes no son aleatorios

“Los cortes de luz son bajo una orden nuestra en el momento que estamos haciendo una operación en algún punto de las cuatro provincias donde se están realizando operaciones”, dijo el ministro.

Reimberg advirtió que los apagones pueden generar riesgos colaterales, especialmente cuando coinciden con actividades de servicios básicos. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que un vehículo de recolección de basura se encuentre en medio de un operativo y pidió a las autoridades municipales y a las empresas de este servicio ajustar sus horarios durante el toque de queda. “Imagínense realizar este corte, hagamos el ataque o la destrucción de algo y justo encontremos un vehículo que está haciendo recolección de basura”, explicó.

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