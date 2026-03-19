Red investigada por narcotráfico usaba especies de la ANT, según Fiscalía

Un operativo ejecutado de forma simultánea en Pichincha, Imbabura y Manabí dejó como resultado la detención de diez personas

Un operativo ejecutado de forma simultánea en Pichincha, Imbabura y Manabí dejó como resultado la detención de diez personas

Un operativo ejecutado de forma simultánea en Pichincha, Imbabura y Manabí dejó como resultado la detención de diez personas, entre ellas nueve adultos y una adolescente, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas.

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La intervención fue liderada por la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), e incluyó allanamientos de varios inmuebles y la ejecución de órdenes de detención previamente emitidas dentro del proceso investigativo.

De acuerdo con la información publicada por la institución, durante el operativo se levantaron indicios relevantes que serán incorporados a la investigación. Entre estos constan sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo y especies vinculadas a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), cuyo origen y posible uso dentro de la estructura investigada aún están bajo análisis.

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Durante el operativo se levantaron indicios relevantes que serán incorporados a la investigación. Cortesía

Se formulará cargos a los detenidos

Los detenidos serán puestos a órdenes de la autoridad judicial y la formulación de cargos está prevista para las próximas horas, en una audiencia en la que la Fiscalía expondrá los elementos recabados y solicitará las medidas cautelares correspondientes.

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El caso se desarrolla bajo la figura de delincuencia organizada, un delito que implica la presunta existencia de una estructura con roles definidos y permanencia en el tiempo, orientada a actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.

Hasta el cierre de esta edición, no se han revelado los nombres de los implicados ni mayores detalles sobre la magnitud de la red, mientras continúan las diligencias para establecer responsabilidades y posibles conexiones adicionales en otras zonas del país.

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