Ejército investiga actuaciones de militares tras operación en Milagro: lo que se sabe

La institución determinó que personal militar habría actuado sin contar con respaldo jurídico ni autorización de superiores

El Ejército Ecuatoriano informó que investiga una actuación militar ocurrida el 16 de marzo de 2026 en el sector Chontillo, en el cantón Milagro

El Ejército Ecuatoriano informó que investiga una actuación militar ocurrida el 16 de marzo de 2026 en el sector Chontillo, en el cantón Milagro, provincia del Guayas, luego de que el caso se hiciera de conocimiento público.

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Según la información publicada, tras una verificación interna preliminar y la revisión de las operaciones ejecutadas en el sector, la institución determinó que el personal militar involucrado habría actuado sin contar con respaldo jurídico ni autorización del escalón superior, por lo que el hecho se encuentra actualmente bajo proceso de investigación.

El comunicado señala que la institución ha dispuesto su apertura para colaborar con la Fiscalía General del Estado y otras autoridades competentes, con el fin de esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades conforme a la ley.

El Ejército también indicó que mantiene una postura de rechazo frente a cualquier actuación irregular y que actuará con transparencia durante el desarrollo de las investigaciones.

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Fiscalía investiga la muerte de un ciudadano

La Fiscalía informó que abrió de oficio una investigación por la muerte de un ciudadano ocurrida durante un operativo de las Fuerzas Armadas en el cantón Milagro. De acuerdo con el Ministerio Público, la víctima habría sido agredida por personal militar la tarde del lunes 16 de marzo. En su reporte, la entidad precisó que el fallecimiento se produjo en medio de un procedimiento ejecutado por las FF. AA. en ese cantón de la Costa.

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La información preliminar recogida por la Fiscalía señala que la muerte habría ocurrido como consecuencia de la violencia con la que presuntamente actuaron los uniformados durante la intervención.

En un mensaje publicado en redes sociales, la Fiscalía indicó además que la víctima habría sido golpeada y sometida a descargas eléctricas por militares, sin detallar las diligencias específicas iniciadas dentro de la investigación.

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